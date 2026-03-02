search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
Prețul motorinei a crescut cu 17%, depășind petrolul brut după conflictul din weekend

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Prețul principalilor combustibili petrolieri a crescut vertiginos luni, odată cu redeschiderea piețelor după escaladarea conflictului din Iran în weekend, creșterea prețurilor futures la motorină depășind creșterea prețurilor țițeiului, pe măsură ce oferta din Orientul Mijlociu este haotică.

Tot motorina de la pompă e mai sfântă. Foto Arhivă

Motorina se confruntă cu cel mai acut risc pentru aprovizionarea cu combustibil pe termen scurt, conform estimărilor Kpler. Ca urmare a întreruperii transporturilor din Orientul Mijlociu din cauza închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz, prețurile combustibililor au crescut cu două cifre luni dimineață.

Prețurile futures la motorină de la Bursa Intercontinentală au atins un maxim al ultimilor doi ani, crescând cu 17% la deschidere. Creșterea prețului motorinei a depășit chiar și creșterea de 13% a prețurilor țițeiului Brent, care au depășit 80 de dolari pe baril în primele tranzacții comerciale asiatice de luni, potrivit Oilprice.com.

Motorina se confruntă cu cea mai acută presiune fizică pe termen scurt, potrivit Amenei Bakr de la Kpler, din mai multe motive. Printre acestea se numără faptul că motorina este principalul combustibil pentru logistica militară, este concentrată la nivel regional în aprovizionare și este cel mai greu de înlocuit rapid cu o alternativă.

Impactul imediat al conflictului asupra motorinei va fi foarte mare, estimează Kpler, deoarece fisurile vor apărea brusc în această săptămână. Alternativele limitate pe termen scurt fac ca riscul aprovizionării cu motorină să fie și mai acut decât riscurile pentru țiței, combustibil pentru avioane și GNL. 

Combustibilul pentru avioane și țițeiul se confruntă cu un impact iminent major, însă motorina – din cauza lipsei de aprovizionare alternativă suficientă – ar trebui să aibă un impact imediat „foarte puternic”, potrivit estimărilor Kpler, deși motorina are cea mai mică pondere din aprovizionare prin Strâmtoarea Ormuz.

Un total de 10,3% din comerțul maritim global cu motorină tranzitează strâmtoarea, precum și 19,4% din combustibilul pentru avioane și 16% din comerțul maritim cu benzină și nafta transportată pe mare, a arătat analiza lui Kpler.

Orice închidere semnificativă - sau chiar o închidere de facto susținută, determinată de retragerea asigurărilor - ar declanșa șocuri de ofertă în mai multe clase de mărfuri simultan”, a scris Bakr de la Kpler.

Ministrul Energiei spune că pot fi scumpiri de 3-4 bani. Experții zic 2,5 lei

În ciuda tuturor semnalelor din piață care indică o scumpire importantă a prețurilor carburanților, inclusiv în România, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat luni că prețurile nu vor crește mai mult de 3-4 bani.

Experții în energie au afirmat că astfel de creșteri de 3-4 bani sunt fluctuații normale de piață, nu în cazul unui conflict armat precum este cel din Orientul Mijlociu.

De altfel, expertul în energie Dumitru Chisăliță avertiza că prețurile carburanților ar putea crește la 10 lei.

„Dacă barilul urcă cu 10–20 de dolari, efectul se simte progresiv, nu peste noapte — dar rar rămâne doar pe hârtie”, spune Chisăliță, prezentând structura aproximativă a prețului carburanților în România:

• Taxă 50–55% (accize + TVA),

• 30–35% cost produs (țiței + rafinare),

• restul: distribuție și marjă.

Asta înseamnă că un plus de 10 dolari pe baril va aduce creșterea prețului carburanților din România cu 70 bani/litru, dacă scumpirea barilului este cu 20 de dolari, prețul carburanților din România va crește cu 1 lei/litru, iar dacă scumpirea barilului va fi cu 30 de dolari prețul în România va crește la pompă cu 2,5 lei/litru.

