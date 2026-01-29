Video Un sârb vine la Cluj direct din grupele Ligii Campionilor. Și-a trimis „buzduganul” de la Londra

Înaintea partidei Arsenal - Kairat Almatî 3-2, de aseară, din ultima rundă a fazei principale din Champions League, Jug Stanojev (26 de ani), mijlocașul kazahilor, a anunțat că abia așteaptă să ajungă la U Cluj.

Sârbul s-a filmat chiar pe gazon și le-a transmis un mesaj suporterilor ”șepcilor roșii”: „Salutări tuturor fanilor din Cluj. Sunt aici, pe Emirates Stadium din Londra, la meciul din Liga Campionilor împotriva lui Arsenal. Abia aștept să vă întâlnesc pe toți și să port culorile alb-negre la Cluj. Ne vedem curând. Haide, U!”, a spus Stanojev pe Facebook.

Jug Stanojev nu a prins niciun minut în duelul cu Arsenal, însă în acest sezon a bifat 4 apariții în preliminariile UCL și 5 în faza principală a competiției, însă nu a fost titular (în total, 211 minute).

Stanojev, jucător crescut de Steaua Roșie Belgrad, ar urma să ajungă gratis la echipa pregătită de Cristiano Bergodi. Fost internațional U17, U18, U19 și U21 sârb, mijlocașul lateral a mai evoluat la Graficar, Backa Topola și Spartak Subotica, iar din vara anului 2024 a fost sub contract cu Kairat, pentru care a adunat 48 de partide, 3 goluri și 5 assist-uri.

Mijlocașul va deveni al doilea jucător de la campioana Kazahstanului care vine în România în această iarnă, după ce Ofri Arad a semnat deja cu FCSB.

Qarabag este în play-off

O altă echipă mică, Qarabag, a fost spulberată aseară de Liverpool, scor 0-6, în ultima rundă a fazei principale din UEFA Champions League, însă echipa azeră s-a calificat în play-off-ul competiției.

Mac Allister (15, 61), Wirtz (21), Salah (50), Ekitike (57) și Chiesa (90) au punctat pentru ”Cormorani”, care au încheiat pe locul 3, cu 18 puncte, și vor merge direct în optimile de finală. În ciuda eșecului drastic, cei de la Qarabag nu au fost foarte supărați la finalul partidei, pentru că s-au calificat în premieră în faza eliminatorie din Champions League și au scris istorie.

Campioana Azerbaijanului s-a clasat pe poziția a 22-a, cu 10 puncte, a devenit prima gruparea din această țară care trece de grupă/grupe în UCL. Înaintea startului întrecerii, trupa lui Gurban Gurbanov era văzută cu cele mai mari șanse de a termina pe ultimul loc, alături de Kairat Almaty, care a și fost ”lanterna roșie”, cu un singur punct.

În play-off, Qarabag va da peste PSG sau Newcastle. Tragerea la sorți are loc mâine, la Nyon, de la ora 13:00.