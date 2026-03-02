Coaliția de guvernare anunță finalizarea bugetului miercuri. Discuții privind prioritățile de finanțare

Liderii coaliției au hotârât luni, 2 martie, în cadrul unei ședințe organizate la Palatul Victoria, ca proiectul bugetului de stat pe 2026 să fie finalizat miercuri pentru adoptare în ședința Executivului.

„Coaliția de guvernare s-a întrunit astăzi într-o ședință de lucru dedicată analizării principalelor componente ale bugetului de stat pentru anul 2026. Discuțiile au vizat structura bugetului, prioritățile de finanțare și cadrul general necesar pentru asigurarea stabilității economice și funcționării eficiente a instituțiilor statului”, a informat Biroul de presă al PNL.

Potrivit informațiilor furnizate, în cadrul întâlnirii de luni, partidele și reprezentanții minorităților naționale din Coaliție au prezentat „observații și propuneri privind alocările bugetare pentru domeniile esențiale, cu obiectivul comun de a construi un buget sustenabil, realist și orientat către nevoile majore ale cetățenilor și ale economiei”.

Coaliția a decis ca miercuri să aibă loc ședința de închidere a bugetului, în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată.

Tensiuni între PSD și PNL

O altă ședință pentru discuții privind repatrierea cetățenilor români din Orientul Mijlociu a fost convocată luni dimineață la sediul Guvernului de către premierul Ilie Bolojan. În paralel, PSD s-a reunit într-o ședință a Biroului Național al partidului, context în care liberalii le-au cerut să oprească atacurile interne.

„Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției”, au transmis liberalii.