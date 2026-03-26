Hakan Calhanoglu, plecăciune în fața lui Mircea Lucescu, după Turcia - România: „El a creat echipa asta”

Deși nu a avut un mandat strălucit la cârma naționalei Turciei, pe care a antrenat-o între 2017 și 2019, meritele lui Mircea Lucescu sunt recunoscute la orice pas în Istanbul. Tehnicianul român, legendă în Turcia, a primit aprecieri și din partea vedetei Hakan Calhanoglu, după ce România a pierdut aseară barajul pentru Cupa Mondială, 0-1 pe stadionul lui Beșiktaș.

Fotbalistul lui Inter a mers personal la Mircea Lucescu imediat după meci, pentru a-i transmite recunoștința sa, semn al relației speciale dintre generația actuală a Turciei și tehnicianul român. Apoi, în fața microfoanelor, Calhanoglu a ținut să transmită un mesaj special pentru selecționerul României.

„E un sentiment bun că am câștigat. Știam că avem două finale foarte grele. Mai avem doar una acum și suntem foarte aproape să participăm la Mondial, după 24 de ani. E visul nostru. România e o echipă bună, cu jucători de calitate și cu un selecționer care ne cunoaște foarte bine. Îi sunt recunoscător lui Mircea Lucescu. El a creat echipa asta a Turciei, plină de jucători tineri. Am fost la el la finalul jocului. Există mereu respect pentru el. I-am mulțumit pentru ceea ce a făcut.

Turcii speră la Cupa Mondială, după 24 de ani

Am vorbit cu Chivu. E antrenorul meu (n.r. la Inter), normal. Mi-a urat succes și m-a întrebat cum sunt din punct de vedere fizic. Am avut probleme medicale, iar Chivu m-a ajutat foarte mult”, a declarat Hakan Calhanoglu, la finalul partidei.

Dacă pentru noi meciul de la Istanbul înseamă ratarea unei noi Cupe Mondiale, unde nu am mai ajuns de 28 de ani, pentru Turcia victoria obținută în fața României o apropie de primul turneu final după 24 de ani.