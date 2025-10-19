Portarul Aioani le-a scos peri albi dinamoviștilor. Rapid s-a impus într-un derby spectaculos

În fața a 35.000 de spectatori, Rapid a învins-o pe Dinamo cu 2-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 13-a din Superliga de fotbal, și a urcat pe locul 2 în clasament, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani.

Rapid s-a impus în acest derby, în care Dinamo a fost gazdă, prin autogolul lui Eddy Gnahore (59) şi reuşita lui Cristian Manea (74), deşi a jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Cătălin Vulturar (68).

Dinamo a avut primele ocazii ale meciului (11), dar şutul lui Danny Armstrong a fost respins de portarul Marian Aioani, iar la reluarea lui Nikita Stoinov, atacantul Elvir Koljic a fost cel care a respins din faţa porţii goale, cu o intervenţie acrobatică, un ''scorpion kick''.

Gheorghi Milanov (31) a şut puţin pe lângă poartă din afara careului, iar Maxime Sivis a tras cu stângul din careu, însă Aioani a fost din nou la post (32). Rapid a avut prima mare şansă de gol prin Kader Keita (34), dar şutul ivorianului din marginea careului a lovit bara. Dinamo a ratat ultima ocazie de gol din prima repriză, Alexandru Musi şutând imprecis din poziţie bună (44).

Claudiu Petrila (53) a avut prima mare ocazie a reprizei secunde, dar a trimis peste poartă din marginea careului mic. Dinamo a marcat prin Cătălin Cîrjan (55), dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Armstrong. Rapid a deschis scorul în min. 59, când Gnahore a deviat în propria poartă mingea trimisă din corner de Tobias Christensen.

Giuleștenii au marcat în 10 oameni

Giuleștenii au rămas în zece oameni (68), Cătălin Vulturar, intrat la pauză, fiind eliminat, la sesizarea arbitrajului video, pentru o intrare tare la Gnahore. Dinamo a fost aproape de egalare, dar Stipe Perica a trimis slab cu capul din 7 metri (72). În inferioritate numerică Rapid a dat lovitura (74), Manea marcând simplu din centrarea lui Petrila.

Dinamo a asaltat poarta lui Aioani în finalul partidei, bar bravul portar al vișiniilor și bara s-au opus golului gazdelor. În minutul 81, Sivis a trimis mingea în transversală, după care Cîrjan a reluat din foarfecă, dar Aioani a respins. Goalkeeperul giuleștean a fost la post şi la şutul lui Mamoudou Karamoko (90+4), de la 18 metri.

Moment ratat de reculegere

Înaintea meciului s-a încercat ţinerea unui moment de reculegere în memoria lui Cătălin Hîldan, Flavius Domide, dar şi a victimelor accidentului din Rahova, însă a fost perturbat de suporteri.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid din 11 aprilie 2015 (2-0) și a înregistrat prima înfrângere acasă în acest sezon. Totdată, seria de 9 meciuri fără eșec a ”câinilor” s-a încheiat în această seară. De partea cealaltă, Rapid are trei victorii consecutive după eşecul cu FC Hermannstadt.

Dinamo - Rapid 0-2 (0-0)

Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Gnahore (autogol, 59), Manea (74).

Cartonaş roşu: Vulturar (Rapid, 68).