CCA nu i-a dat pe mână lui Istvan Kovacs să abitreze derby-ul Dinamo - Rapid. Cel mai valoros arbitru român trage ponoasele după prestația de etapa trecută

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a decis arbitrul care va conduce derby-ul Dinamo - Rapid, de duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30, în cadrul derby-ului rundei a 13-a din Superligă. Meciul are loc pe „Arena Națională”.

„Centralul” Marian Barbu a fost delegat la Dinamo - Rapid, duelul echipelor despățite de două puncte și de două locuri în clasament. Istvan Kovacs, cel mai bine cotat „fluieraș” al României, nu va oficia în runda actuală.

CCA a decis să îl rețină de la delegări pe Istvan Kovacs, după controversele de la FCSB - Universitatea Craiova, scor 1-0. Arbitrul din Carei, cel care a împărțit dreptatea la ultima finală de Liga Campionilor, a fost acuzat de olteni că a împins-o de la spate pe campioana en-titre.

Nici Marian Barbu nu are un trecut imaculat. În acest sezon, giuleștenii l-au acuzat pe Barbu că nu le-a acordat un penalty în victoria cu UTA 2-0, din etapa a 8-a.

La finalul primei reprize, Petrila a căzut în careu, după ce a fost împins ușor de Țuțu, iar rapidiștii au cerut penalty. „Centralul” n-a intervenit.

Cu 3 zile înainte de duelul dintre cele două mari rivale, cei de la Rapid au anunțat pe rețelele sociale faptul că giuleștenii au achiziționat 6.000 de bilete la meciul care va avea loc pe „Arena Națională”.

Restul de 1.000 de tichete destinate oaspeților pot fi în continuare achiziționate din mediul online, dar și în ziua partidei de la stadion, în cazul în care nu se vor epuiza până duminică.