Rapid îi suflă-n ceafă Universității Craiova. Victorie chinuită pentru giuleșteni, care urcă pe locul 2 în Superliga

Rapid a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 2-1, vineri seara, în deplasare, la Clinceni, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal și s-a apropiat la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.

Giuleștenii au deschis scorul prin Constantin Grameni (16), care a reluat la colţul scurt, după ce fundaşul George Caramalău a respins greşit şutul lui Tobias Christensen. Echipa antrenată de Costel Gâlcă şi-a dublat avantajul la scurt timp (21), prin bosniacul Elvir Koljic, din centrarea lui Christensen. Nou-promovata a revenit în meci în finalul primei reprize (43), Ely Fernandes profitând de ezitarea portarului Franz Stolz la centrarea lui Andrei Sava.

Metaloglobus a dominat repriza secundă, dar nu a avut decât o singură ocazie, prin Desley Ubbink, al cărui şut din colţul careului mare a fost respins de Stolz, scrie Agerpres. Rapid, în schimb, a avut două şanse de gol prin Antoine Baroan (78, 85), dar prima oară francezul a tras slab, iar a doua oară a fost imprecis. S-a terminat 1-2, suficient ca gruparea vișinie să treacă pe locul 2 în clasamentul din Superliga, depășind UTA, care a fost încurcată acasă de Unirea Slobozia (1-1).

Metaloglobus - Rapid 1-2 (1-2)

Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Ely Fernandes (43)/ Grameni (16), Koljic (21).