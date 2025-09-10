Petrolul Ploiești a adus un camerunez care a jucat cu Mbappe și a cucerit Campionatul European U19

Perioada de transferuri s-a încheiat luni seară, dar cluburile de fotbal din Superligă nu se opresc din a face achiziții.

Petrolul Ploiești, locul 12 după 8 etape, a ajuns la un acord cu fotbalistul camerunez Jerome Junior Onguene, care a semnat un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor, a anunțat, marţi seara clubul prahovean pe pagina sa de Facebook.

În vârstă de 27 ani, Jerome Onguene măsoară 1,86 metri și evoluează pe postul de fundaș central. Are 10 selecții în naționala Camerunului, deși ca junior a reprezentat Franța, câștigând Campionatul European U19 din 2016, într-o echipă cu fotbaliști precum Kylian Mbappe sau Marcus Thuram.

A început fotbalul la gruparea franceză Sochaux, având ulterior experiențe la Stuttgart, Genoa, Eintracht Frankfurt, Servette și RB Salzburg. Cu echipa austriacă a evoluat în cele mai importante competiții europene intercluburi, bifând 13 meciuri în Champions League și 8 partide în Europa League, unde a reușit să înscrie și un gol.

În Austria a câștigat 5 titluri de campion și 4 Cupe alături de RB Salzburg, iar la Servette și-a trecut în palmares Cupa Elveției.

După eșecul cu Farul, scor 1-2, antrenorului petrolist Liviu Ciobotariu (54 de ani) i s-a cerut demisia de către suporteri.