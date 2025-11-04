Cine este fostul fotbalist român care a luat-o de la zero în Elveția: „Doi ani am trăit din salariul soției și locuiam într-un subsol”. Cât câștigă acum

După ce și-a încheiat cariera de fotbalist, Aurelian Leahu, fost fundaș stânga la Petrolul Ploiești, s-a mutat în Elveția, la Versoix, lângă Geneva, și a început o viață complet nouă, de la zero.

Leahu a trecut prin munci grele, de la șantiere și spălat vase, până la curățat cartofi și cofetar, înainte de a obține un loc de muncă legal și stabil.

„Când am ajuns aici, am muncit pe șantiere, am spălat vase, am curățat cartofi și am lucrat ca cofetar. Doi ani am trăit din salariul Vali, care câștiga aproximativ o mie de franci pe lună, și locuiam într-un subsol”, povestește fostul fotbalist.

„Pe șantier, mă angajau pentru forța fizică. Îmi plăcea cimentul, eram obișnuit de acasă”, spune acesta, pentru libertatea.

O oportunitate neașteptată a venit odată cu obținerea permisului de muncă, care i-a permis să lucreze legal la o firmă ce distribuie produse congelate către restaurantele din Geneva.

„Trei luni am fost în probe, ca la fotbal, ca să vadă dacă rezist. Am stat trei ore fără să ies din congelator, la -20 de grade Celsius”, povestește Leahu pentru sursa citată.

În prezent, fostul sportiv câștigă aproximativ 4.500 de franci elvețieni pe lună, iar soția sa, Vali, un venit similar.

„Cu 8.000–9.000 de franci lunar se poate trăi decent”, explică el.

Cheltuielile lunare includ chiria pentru apartament – aproximativ 2.000 de euro – și cumpărături alimentare în jur de 600 de euro. Unele produse mai ieftine le cumpără în Franța, peste graniță.

În ciuda traiului occidental, cuplul păstrează tradițiile românești.

„Facem murături pe balcon, păstrăm tradițiile, ne place să simțim un pic de România aici”, spune Vali.