Fotbalistul evaluat în 2023 la 1,5 milioane de euro se întoarce cu coada-ntre picioare în România

Clubul de fotbal Sepsi OSK a ajuns la un acord cu atacantul lateral Sebastian Mailat (în vârstă de 27 de ani), care ultima oară a jucat la Suwon Bluewings, în Coreea de Sud, a anunţat gruparea din Superligă, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Fotbalistul nu s-a impus în străinătate, deși era unul dintre cei mai importanți martori din Superligă și era lăudat că ar face față și la echipa națională, astfel că a fost nevoit să revenă în România, ca să-și dea restart carierei.

„Mailat a semnat un contract valabil pe doi ani şi jumătate cu clubul nostru”, au informat covăsnenii pe Facebook. Sebastian Mailat a petrecut mai puţin de şase luni la Suwon Bluewings, unde a ajuns prin transfer de la FC Botoșani.

Atacantul şi-a început cariera la LPS Banatul, după care a mai evoluat la ACS Poli Timişoara, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaş, Universitatea Cluj, FC Voluntari şi la FC Botoşani.

În decembrie, mijlocaşul Cosmin Matei, portarul Roland Niczuly şi fundaşul slovac Branislav Ninaj şi-au prelungit contractele cu Sepsi OSK.

„E mai bun decât Coman”

În aprilie 2023, Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, îl evalua pe Mailat la cel puțin 1,5 milioane de euro și considera că ar face față cu brio la FCSB, unde dorea să-l vândă, doar că Gigi Becali nu s-a arătat interesat de mutare.

„Ca să nu îl vezi pe Mailat trebuie să ai o problemă mare de atenţie. Are calităţi foarte bune, este foarte inteligent şi echilibrat. Dacă poate să rămână aşa, va fi un jucător foarte bun.

El mai are un an de contract cu mine. Dacă nu îl vând, nu mai semnează cu mine (n.r. - un nou contract). Aveam jucători de jucători, dar nu pot să îi ţin, nu am bugetul FCSB. Îl voi pierde. Mailat poate să joace la FCSB, 100%. Oriunde poate să joace. Eu cred că este chiar şi peste Coman puțin (n.r. - Florinel, titular la FCSB).

Nu l-a luat nimeni în seamă până acum pe Mailat. Îi place mai mult banda stângă. Cred că Mailat costă între 1,5 și două milioane de euro. Dar el trebuie să demonstreze la o echipă mai mare”, afirma Iftime.

Lotul celor de al Sepsi OSK a fost completat azi și cu un tânăr de perspectivă, internaționalului U19 Giovani Ghimfuș. Mijlocașul ofensiv a semnat un contract valabil pe 4 ani ṣi jumătate. Ultima oară, el a evoluat pentru Concordia Chiajna.