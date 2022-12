Pele, vaccinat, spitalizat cu COVID: Explicațiile familiei

La 64 de ani după primul Mondial pe care l-a câștigat cu Brazilia, cel din 1958, legendarul Pelé (82 de ani) se zbate între viață și moarte în timpul unui alt Mondial, cel din din 2022. Chiar dacă familia brazilianului dă asigurări că starea fostului mare atacant e stabilă, în realitate, vorbim despre un om care suferă de cancer de ani buni. Și care acum a fost băgat în spital de COVID-19.

„Acum trei săptămâni, s-a îmbolnăvit de COVID. E vaccinat, cu toate dozele, dar din cauza tratamentului pentru cancer, chimioterapia, e fragil. Și a făcut COVID și s-a ales cu o infecție la plămâni. De aceea, a și fost spitalizat. Din cauza infecției la plămâni. Dacă e gravă situația? Da. Pentru că are o vârstă și e sub tratament pentru cancer“, a declarat pentru presa braziliană, Kely Nascimento, una din fiicele legendarului Pelé, Edson Arantes do Nascimento pe numele său complet.

Chiar dacă potrivit unor surse medicale, care au vorbit cu presa sub protecția anonimatului, Pelé nu mai răspunde la chimioterapia, familia sa neagă știrea că fostul atacant ar fi în pericol de moarte, în următoarele zile.

„E la spital pentru că acolo primește cea mai bună îngrijire. Dar nu e la Terapia Intensivă. E într-o cameră normală, așa că nu e în pericol. Fiind un om cu mai multe probleme medicale, e mai bine pentru el să fie în spital. E foarte urât că se vorbește despre faptul că ar fi într-o stare terminală. Nu e corect. Nu există așa ceva. Credeți-ne! E clar că nu ne dorim să se întâmple așa ceva, dar, inevitabil, va veni și ziua respectivă. Dar nu acum. Nu e cazul să intrați în panică, anticipând o situație care nu există acum“, a declarat Flavia, cealaltă fiică a lui Pelé.

Internat în spitalul „Albert Einstein“, în Sao Paulo, Pelé ar fi urmărit chiar meciurile Braziliei la Mondialul din Qatar. Fostul atacant a fost pe teren în trei din cele cinci ediții ale turneului final în care Seleção a cucerit titlul mondial (1958, 1962, 1970). La nivel de cluburi, Pelé a adunat 643 de goluri în 659 de meciuri pentru Santos.

77

de goluri în 92 de selecții a adunat Pelé în naționala Braziliei.