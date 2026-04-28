Paștele cailor sau Paștele „câinilor”? Dinamo și-a stabilit anul când vrea să iasă campioană

Aflată pe locul 4 în Superliga de fotbal, la 8 puncte de liderul Universitatea Craiova, Dinamo mai are doar șanse matematice la titlu în acest sezon. Cu 4 etape rămase din play-off, doar FC Argeș nu mai are nicio șansă la campionat.

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a spus, la o zi după marea victorie obținută contra rivalilor din Giulești, scor 3-1, că Dinamo nu a renunțat la lupta pentru Europa.

Nicolescu a dezvăluit că în vara lui 2028 se țintește titlul la Dinamo. Dinamo nu a mai luat titlul din 2007.

„În proiecția noastră, ne dorim, deocamdată, mai mult din sezonul viitor. Adică să ajungem tot în play-off, dar să ne clasăm pe un loc mai bun, care să ne asigure și prezența în Europa.

Titlul este proiecție pentru 2028. Asta nu înseamnă că dacă, între timp, vom ajunge într-o astfel de situație, ne vom da la o parte”, a spus Nicolescu la Digi Sport.

„Câinii”, înjurați la Mioveni

Adrian Rus, 30 de ani, stoperul celor de la Craiova (1-0 cu FC Argeș), omul care a trimis semifinala Cupei României cu Dinamo în prelungiri și a contribuit decisiv la calificarea obținută ulterior la loviturile de departajare, a recunoscut la finalul duelului cu Mioveni că nu este pe deplin mulțumit de jocul echipei.

Totuși, fundașul a subliniat că cel mai important lucru rămâne victoria, rezultat care îi propulsează pe „juveți” pe primul loc în clasament, la trei lungimi distanță de Universitatea Cluj.

În timp ce Rus era la microfon, din vestiarul oltenilor se auzeau deja scandări cu „Cine e pe primul loc?”. Printre celebrările pentru poziția de lider, jucătorii pregătiți de Filipe Coelho și-au îndreptat atenția și spre următorul duel, derby-ul cu Dinamo, programat duminică, 3 mai, de la ora 21:00, în Bănie.

Din zona vestiarului răsuna „Săriți cu toții și strigați tare, să moară «câinii» din Ștefan cel Mare”, semn că derby-ul care urmează este deja în mintea craiovenilor. Nici suporterii nu au făcut abstracție de confruntarea de la finalul săptămânii, trimițând la rândul lor mesaje ostile către Dinamo imediat după fluierul final.