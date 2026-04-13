Un fost campion cu Dinamo, operat la plămâni înainte de Paște: „Are nevoie de multă liniște”

Costel Ilie (51 de ani), fost fotbalist la Dinamo, cu care a cucerit titlul în anul 2002, a suferit o intervenție chirurgicală la plămâni. Lansat de Ceahlăul Piatra-Neamț, Costel Ilie este tatăl lui Matei Ilie (23 de ani), stoper la CFR Cluj.

„Salutare tuturor! Vin cu o veste despre Costel Ilie ”COBRA”. A trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la plămâni. Din fericire, operația a fost un succes, iar el se află acum în perioada de recuperare.

Are nevoie de multă liniște în zilele următoare, așa că haideți să-i trimitem gândurile noastre bune aici și să-i respectăm repausul. Vă țin la curent!”, a scris pe Facebook Gelu Crăcană, fost magaziner la Ceahlăul.