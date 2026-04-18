Dinamo relansează lupta la titlu. „Câinii” au pus cu botul pe labe liderul Universitatea Cluj

Dinamo a obţinut prima sa victorie din play-off-ul Superligii de fotbal, 2-1 cu liderul Universitatea Cluj, sâmbătă seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a cincea.

Cătălin Cîrjan (75) a deschis scorul cu o execuţie rapidă de la 14 metri, din pasa lui Danny Armstrong, apoi Alexandru Musi a majorat diferenţa cu un şut la vinclu de la 17 metri (81), golul ''şepcilor roşii'' fiind reuşit de Atanas Trică (84), cu o lovitură de cap de la 8 metri, la centrarea lui Issouf Macalou.

Dinamo a mai avut ocazii prin Cîrjan (9) şi George Puşcaş (77), în timp ce ardelenii au ratat prin Jug Stanojev (25), Omar El Sawy (41), Oucasse Mendy (60) şi Ovidiu Bic (90+3), al cărui şut de la aproape 30 de metri a şters vinclul, scrie Agerpres.

Într-un meci în care fosta glorie a „câinilor”, internaţionalul albanez Sulejman Demollari, a dat lovitura de start, U Cluj a înregistrat prima înfrângere după o serie de opt victorii consecutive și poate fi ajunsă în clasamentul din Superliga de Universitatea Craiova, care joacă duminică, acasă, cu Rapid (ora 21.00, în direct pe DigiSport1 și PrimaSport1). În schimb, Dinamo nu mai câştigase de şapte etape (două egaluri, cinci eşecuri). De remarcat că, în sezonul regulat, alb-roșii au câştigat ambele partide directe, cu acelaşi scor, 1-0.

Dinamo - Universitatea Cluj 2-1 (0-0)

Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Cîrjan (75), Musi (81)/ Trică (84).