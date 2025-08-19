search
Marți, 19 August 2025
Simona Halep a picat de pe podiumul câștigurilor din tenis. Fosta sportivă își continuă investițiile

Publicat:

Retrasă oficial din tenis începând cu luna februarie 2025, Simona Halep (33 de ani) se bucură de perioada fără îngrădiri de program.

Simona Halep are treabă cu lumea afacerilor
Simona Halep are treabă cu lumea afacerilor

„Simo” a pus racheta în cui după participarea la Transylvania Open. Dar, din spate vine noul val de jucătoare, care beneficiază și de creșterea constantă a premiilor la turneele de tenis.

Până de curând, fosta sportivă din România ocupa locul 3 din punct de vedere al banilor obținuți din acest sport, la feminin.

Cu o avere din tenis în valoare de 40.236.618 de dolari, Simona Halep era devansată doar de surorile Williams. Acum însă, Simona a fost depășită și de Iga Swiatek, care a cucerit turneul de la Cincinnati.

Din Top 5, doar poloneza și Venus, 45 de ani, mai sunt în activitate. Sportiva din SUA a primit wild card la US Open, fiind de așteptat să se retragă după turneul de la New York.

TOP 5 al celor mai mari venituri din tenis WTA:

1. Serena Williams - 94.816.730 de dolari

2. Venus Williams - 42.673.594

3. Iga Swiatek - 40.596.773

4. Simona Halep - 40.236.618

5. Maria Șarapova - 38.777.962

Sursa info: wtatennis.com

Fosta sportivă, investiții imobiliare

Fost lider mondial în ierarhia WTA și dublă campioană de Mare Șlem (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019), Simona a achiziționat o vilă de 600.000 de euro în cadrul complexului „National Golf & Country Club”, de lângă București.

Încă din perioada suspendării pentru dopaj Halep a fost văzută în timp ce cocheta cu golful, iar acum are și mai mult timp la dispoziție pentru a se relaxa practicând acest sport chiar în țară.

Recent, aceasta a ajuns la o înțelegere cu National Golf & Country Club, „una dintre cele mai exclusiviste comunități private din România”, după cum se prezintă în comunicatul emis de NGCC.

În cadrul acestui complex, dubla câștigătoare de Grand Slam și-a cumpărat recent o casă. Halep și-a achiziționat o vilă cu o suprafață construită de 255,4 metri pătrați. Pe site-ul complexului, o astfel de vilă, din categoria 4, are un preț de 560.000 de euro + TVA.

Prețurile acestor vile pornesc de la 490.000 euro + TVA (tipul 1) și ajung până la 730.000 de euro + TVA (tipul 9).

