Olimpiada oaselor rupte. O chinezoaică și un australian au ajuns la spital, după căzături terifiante

În timpul calificărilor de la Livigno la halfpipe feminin, snowboardera chineză Liu Jiayu (33 de ani) a suferit o accidentare gravă, după ce a căzut și a rămas întinsă la sol timp de câteva minute.

Liu Jiayu nu este o sportivă oarecare. Ea a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice din 2018. În timpul celei de-a doua runde, snowboardera chineză încerca să obțină suficient timp pentru a se califica printre primele 12 și a avansa astfel în finală, când, chiar la ultima săritură, placa ei a prins zăpada în mod nefiresc, într-o fracțiune de secundă, aruncând-o înainte la aterizare și făcând-o să-și piardă complet controlul.

Impactul a fost violent, iar sportiva, aterizând prima dată pe umărul stâng, s-a lovit apoi cu gâtul și capul de zăpadă. Muzica s-a oprit imediat pe pista de concurs de la Livigno, iar cursa a fost suspendată timp de 10 minute. Personalul medical a avut nevoie de aproximativ 8 minute pentru a o trata pe Jiayu, a o imobiliza și apoi a o muta pe o targă în afara instalației sportive, în vederea transportului de urgență la spital.

Mulțimea a întâmpinat-o cu aplauze furtunoase, rupând tăcerea. Cursa a fost reluată imediat până la încheierea manșei de calificare pentru finala programată mâine la Snow Park din Livigno, începând cu ora locală 19:30. În acest moment, nu există actualizări despre atleta chineză, în timp ce îngrijorările cu privire la starea ei cresc.

Snowboarderul australian Bolton, internat în spital cu două vertebre fracturate

O căzătură teribilă în timpul antrenamentului de luni, urmată de dureri insuportabile la nivelul gâtului și de diagnosticul unei accidentări grave, a suferit snowboarderul australian Cam Bolton, care a fost transportat cu elicopterul la Milano.

O tomografie computerizată a relevat o dublă fractură a vertebrelor cervicale. Comitetul Olimpic Australian a făcut anunțul oficial.

Potrivit liderului misiunii echipei, Alisa Camplin, Bolton era într-o dispoziție bună, în ciuda gravității accidentării sale, și a fost însoțit la Milano de soție.

Concurentul de 35 de ani din Clayton Bay se pregătea să concureze la a patra sa ediție a Jocurilor Olimpice de snowboardcross. El a terminat pe locul 13 acum patru ani, la Beijing, având în palmares o victorie și trei podiumuri la Cupa Mondială. Bolton vine după un sezon superb, care a culminat cu prima sa medalie la Campionatul Mondial.

Este a patra accidentare în echipa Australiei, favorita la medalii la săriturile cu schiurile, Laura Peel, accidentându-se la genunchi în timpul unei tabere de antrenament preolimpice, în timp ce tânăra schioare freeride Daisy Thomas a suferit o accidentare la genunchi, în urma unei căzături.

Campioana olimpică la halfpipe la snowboard, Misaki Vaughan a suferit o accidentare la cap în timpul antrenamentului de luni.

Acum câteva zile, valoroasa schioare americană Lindsey Vonn (41 de ani) s-a accidentat grav în timpul cursei.