Lindsey Vonn a rupt tăcerea după căzătura care i-a frânt visul olimpic: „Am suferit o fractură complexă a tibiei”

Schioarea americană Lindsey Vonn, 41 de ani, a rupt tăcerea într-o postare lungă pe rețelele de socializare, după ce a căzut în cursa de la Olimpiada de iarnă.

„Acesta nu este un final de basm. Nu este o poveste din cărțile ilustrate. Aceasta este viața”, a scris Lindsey Vonn într-o postare lungă pe Instagram, de pe patul de spital, a doua zi după teribila cădere care a ținut lumea în suspans, după ce sportiva a fost evacuată de pe pistă cu elicopterul.

„Ieri, visul meu olimpic nu s-a terminat așa cum visasem”, a mai scris ea pe rețelele de socializare. Apoi a adăugat: „Nu a fost sfârșitul unei cărți de povești sau a unui basm, a fost pur și simplu viața. Am îndrăznit să visez și am muncit din greu pentru a realiza acest lucru. În schiul alpin, diferența dintre o linie strategică și o accidentare catastrofală poate fi de doar cinci centimetri. Eram pur și simplu cu cinci centimetri prea strânsă pe linia mea când brațul meu drept s-a agățat în poartă, răsucindu-mă și provocând căderea. Ruptura mea de ligament încrucișat anterior și accidentările din trecut nu au nicio legătură cu accidentul meu de acum”.

Rezultatul este sumbru: „Am suferit o fractură complexă a tibiei, care este în prezent stabilă, dar va necesita mai multe intervenții chirurgicale pentru a fi reparată corespunzător”. Totuși, chiar și după operație, Vonn refuză să folosească cuvântul regret despre trista întâmplare: „În ciuda durerii fizice intense pe care mi-a provocat-o, nu am regrete”.