Bacșișul românilor a adus statului aproape 600 de milioane de lei. Cât a încasat bugetul din HoReCa

Industria ospitalității a ajuns la o cifră de afaceri de aproape 58,5 miliarde de lei în 2025, însă creșterea veniturilor nu a însemnat și o profitabilitate mai mare. În același timp, statul a încasat sute de milioane de lei din taxarea bacșiurilor, introdusă pentru fiscalizarea sumelor lăsate de clienți angajaților din restaurante și baruri.

Industria HoReCa continuă să fie un contributor important la bugetul public, chiar dacă firmele din domeniu se confruntă cu costuri mai mari, marje de profit în scădere și un consum mai prudent din partea clienților.

Datele prezentate în cadrul conferinței „Barometrul Ospitalității”, organizată de organizația patronală a hotelurilor și restaurantelor din România, arată că sectorul a generat în 2025 taxe, impozite și contribuții estimate la 12,2 miliarde de lei.

Din această sumă, aproximativ 584 de milioane de lei provin din impozitarea bacșișului, restul contribuției fiind format în principal din taxele aferente salariilor, TVA și impozitul pe profit.

Raportat la cifra de afaceri totală a industriei, de 58,44 miliarde de lei, rezultă că pentru fiecare 100 de lei încasați de companiile din HoReCa ajung aproximativ 21 de lei la bugetul public.

Bacșișul, o sursă nouă de venit pentru stat

Taxarea bacșișului a fost introdusă pentru a aduce în zona fiscalizată sumele oferite de clienți angajaților din restaurante, baruri și alte unități de alimentație publică.

Înainte de această modificare, bacșișul era în mare parte o sumă care circula informal, fără o evidență clară și fără contribuții fiscale. După introducerea obligației de evidențiere separată pe nota de plată și fiscalizarea acestor venituri, statul a început să colecteze impozite aferente.

În 2025, încasările provenite din impozitarea bacșișurilor au fost estimate la aproximativ 584 de milioane de lei. Suma reprezintă însă doar o componentă a impactului fiscal total al industriei, care este dominat de contribuțiile salariale și de TVA.

Cea mai mare parte a taxelor generate de sectorul HoReCa provine din taxele aferente angajaților, estimate la 5,68 miliarde de lei, și din TVA, cu aproximativ 4,94 miliarde de lei. Impozitul pe profit a contribuit cu alte 993 de milioane de lei.

HoReCa a crescut, dar firmele rămân sub presiune

În 2025, cifra de afaceri a industriei ospitalității a ajuns la 58,44 miliarde de lei, în creștere cu 12% față de cele 52,17 miliarde de lei raportate în anul anterior.

Avansul a fost peste creșterea medie a companiilor din România, de aproximativ 8%, și peste rata medie a inflației, de 7,3%.

Totuși, creșterea veniturilor nu s-a reflectat într-o situație financiară mai bună pentru operatori. Profitul net al companiilor din HoReCa a scăzut de la 4,17 miliarde de lei în 2024 la 3,54 miliarde de lei în 2025.

Astfel, profitabilitatea sectorului s-a redus de la aproximativ 8% din venituri la numai 6%, cel mai scăzut nivel de după perioada pandemiei.

Restaurantele și hotelurile au înregistrat o marjă de profit de aproximativ 6%, în timp ce în cazul barurilor aceasta a coborât la aproximativ 4%.

„Creșterea cifrei de afaceri nu înseamnă automat că industria este mai sănătoasă. Datele arată că operatorii HoReCa au încasări mai mari, dar rămân cu un profit mai mic, într-o perioadă în care costurile și presiunea asupra companiilor continuă să crească”, a declarat Radu Savopol, președintele organizației patronale a hotelurilor și restaurantelor.

Aproape 195.000 de oameni lucrează în industrie

Pe lângă contribuția fiscală, sectorul ospitalității are un rol important și pe piața muncii.

Numărul angajaților din HoReCa a crescut în 2025 la aproape 195.000 de persoane, față de aproximativ 185.000 în anul anterior.

Restaurantele și barurile concentrează cea mai mare parte a forței de muncă, cu aproximativ 123.000 de angajați, adică aproape două treimi din totalul sectorului.

Specialiștii atrag însă atenția că evoluția industriei nu trebuie analizată doar prin prisma veniturilor. Creșterea costurilor cu salariile, energia, materiile prime și chiria pune presiune pe profitabilitatea companiilor.

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„Provocarea din această industrie nu ține doar de consum și cerere. Eficiența operațională, gestionarea costurilor în creștere și capacitatea de transfer parțial către prețul final, limitată de puterea de cumpărare a consumatorilor, sunt factori care influențează lichiditatea și profitabilitatea companiilor”, a explicat analistul economic Iancu Guda.

Restaurantele și barurile au generat 32 de miliarde de lei încasări

Din totalul industriei HoReCa, restaurantele și barurile au reprezentat una dintre cele mai importante componente.

Acestea au generat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 32 de miliarde de lei, în creștere cu 7% față de anul anterior.

Evoluția este apropiată de nivelul inflației, ceea ce indică faptul că o parte importantă din creștere a venit din majorarea prețurilor, nu neapărat dintr-un consum mai mare.

Datele din industrie arată că prețurile din restaurante, cafenele și cantine au crescut cu peste 11% într-un an, în timp ce traficul de clienți a scăzut cu aproximativ 15% la nivel național.

În acest context, operatorii încearcă să mențină echilibrul între prețurile finale și costurile tot mai ridicate.

România exportă mai mulți bani prin turism decât atrage

Analiza sectorului indică și un dezechilibru important în turism.

În 2025, românii au cheltuit aproximativ 9,5 miliarde de euro pentru călătorii în străinătate, cu 617 milioane de euro mai mult decât în anul precedent.

În același timp, turiștii străini au cheltuit în România aproximativ 5 miliarde de euro, în scădere față de cele 5,2 miliarde de euro raportate anterior.

Diferența arată că România rămâne o piață din care ies mai mulți bani prin turism extern decât reușește să atragă prin vizitatori străini.

Bacșișul este doar o parte din ecuația fiscală

Deși cele aproape 584 de milioane de lei provenite din impozitarea bacșișului reprezintă o sumă importantă pentru buget, cea mai mare contribuție fiscală a industriei vine din activitatea economică propriu-zisă.

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În total, HoReCa a generat în 2025 taxe și contribuții de 12,2 miliarde de lei, prin salarii, TVA, impozit pe profit și alte obligații fiscale.

Contribuția este însă concentrată geografic. Primele cinci județe din clasament generează aproximativ 55% din impactul fiscal total al industriei, iar primele zece județe ajung la aproximativ 70%.

Plata digitală și schimbarea comportamentului clienților

Un alt fenomen care transformă industria este creșterea utilizării plăților digitale.

Clienții sunt tot mai interesați de procese rapide, inclusiv la achitarea notei de plată. Pentru restaurante, baruri și cafenele, digitalizarea poate reduce timpul de procesare și poate simplifica administrarea încasărilor.

Specialiștii din industrie arată că experiența clientului nu se încheie la calitatea produselor sau a serviciilor, ci include și ultima etapă a interacțiunii, plata.

Într-o perioadă în care consumatorii sunt mai atenți la cheltuieli, restaurantele trebuie să ofere servicii eficiente, transparente și adaptate noilor obiceiuri de consum.

Industria ospitalității rămâne astfel un sector important pentru economia României, atât prin locurile de muncă create, cât și prin contribuția fiscală. În același timp, datele arată o realitate mai complexă: HoReCa produce venituri tot mai mari pentru economie, dar companiile din domeniu operează cu profituri mai mici, într-un context în care costurile și presiunea asupra consumatorilor continuă să crească.