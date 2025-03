A încercat toate meseriile din fotbal, fără să rupă gura târgului. Noul job al lui Bogdan Lobonț

Ultima oară antrenor cu portarii la Rapid, Bogdan Lobonț, 47 de ani, bate culoarele FRF în tentativa de a obține calificarea pentru o nouă meserie în fotbal.

Bogdan Lobonț, alintat „Pisica”, a fost unul dintre cei mai talentați portari ai echipei naționale, dar după agățarea mănușilor în cui și-a tot căutat locul în fotbal. A avut rezultate neconcludente în activitățile asumate.

„Dacă e să vorbesc despre mine, mă interesează cel mai mult dezvoltarea. Ăsta este cuvântul de bază, o valoare fundamentală care mă definește.

Până acum, am făcut aproape tot în fotbal, am fost antrenor la juniori la Roma, am fost antrenor secund al lui Cosmin Contra la națională, primul selecționer la U20, antrenor cu portarii la Rapid, antrenor principal la Universitatea Cluj, în liga a doua, actualmente director tehnic la CS Olimpia Satu Mare în liga a treia.

Dezvoltarea tinerilor începe de jos. Totul e fotbal. E fotbal. Cu cât ești mai dezvoltat în domeniul în care activezi, e cu atât mai bine”, a declarat Bogdan Lobonț, prezent la sediul FRF.