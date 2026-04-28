Video O rusoaică de top a cedat psihic la turneul de la Madrid și i s-a plâns arbitrei de scaun: „Miroase foarte urât acolo, chiar a rahat!"

Rusoaica Mirra Andreeva (18 ani, locul 8 mondial), autoarea unor ieșiri necontrolat la unele turnee, a făcut scandal și la meciul cu unguroaica Anna Bondar (28 de ani 68 WTA), la WTA 1.000 de la Madrid, câștigat luni în 3 seturi, scor 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5).

La jumătatea setului secund, Andreeva a oprit jocul pentru a-i semnala arbitrei de scaun un miros care, potrivit ei, era de excremente.

„Miroase foarte urât acolo, chiar a rahat!", a spus Mirra, arătând spre partea ei de teren. Arbitra i-a reținut plângerea, dar n-a luat nicio măsură. Nu s-a încumetat să coboare din scaun.

În setul decisiv, rusoaica a condus cu 5-1, dar Bondar a revenit în forță și a egalat. La scorul de 5-5, Mirra și-a făcut autocritica și li s-a adresat celor din loja sa: „Nu sunt o campioană, nu sunt, o să pierd”.

Mirra s-a calificat marți mai departe, în semifinale, după ce a trecut de canadianca Leylah Fernandez (23 de ani, 25 WTA), scor 7-6 (1), 6-3.

Pe tabloul masculin, Rafael Jodar (19 ani, locul 42 ATP) continuă să impresioneze. Astăzi, a obținut o victorie clară, scor 7-5, 6-0, în fața cehului Vit Kopriva, rezultat care i-a adus calificarea în sferturile de finală, unde îl va întâlni pe liderul mondial Jannik Sinner.