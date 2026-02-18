O rusoaică de top a lăsat-o fără serviciu pe Jaqueline Cristian. Drumul româncei la Dubai s-a oprit în „optimi”

Rusoaica Mirra Andreeva (18 ani, 7 WTA) a învins-o, astăzi, pe românca Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA), în optimile de finală ale turneului de tenis de categoria WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite). Întrecerea se dispută pe o suprafață rapid (hard) și are premii totale în valoare de 4.088.211 de dolari.

Favorita 5 a concursului s-a impus cu scorul de 7-5, 6-3 Meciul a început cu break făcut de rusoaică. Apoi, românca a continuat să aibă probleme mari la serviciu. Și l-a cedat de mai puțin de cinci ori în primul set, manșă care a durat exact o oră.

Setul secund a fost demarat la fel de în forță de către Andreeva, cu break rapid, urmat de consolidarea acestuia cu serviciul propriu. Până la sfârșit, Cristian n-a renunțat la luptă, dar rusoaica a ajuns prima la linia de finiș.

Andreeva s-a prezentat la ora meciului mult mai odihnită decât adversa sa. Rusoaica a avut un noroc chior în Emirate. În primul tur a avut liber ca urmare a clasamentului. Dar n-a jucat nici în turul doi, beneficiind de abandonul compatrioatei Daria Kasatkina, care reprezintă Australia.

A fost primul duel între cele două jucătoare. Învingătoarea a luat un premiu în valoare de 98.500 de dolari și 215 puncte în clasament. „Jaq” se mulțumește cu 49.250 de dolari și cu 120 de puncte WTA.