Cine este Rafael Jodar, noua senzație a tenisului mondial. Spaniolul a doborât deja recordurile lui Sinner și Alcaraz

Tenisul spaniol și-a găsit un alt personaj central, în afara lui Carlos Alcaraz. La turneul de la Madrid, în timp ce jucătorul numărul 2 ATP a rămas în afara terenului din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, lumina reflectoarelor a picat pe un tânăr de 19 ani cu un nume puternic și un stil de tenis surprinzător de matur: Rafael Jodar.

Pe terenul central, la stadionul „Manolo Santana”, Jodar a realizat prima sa adevărată lovitură a carierei sale, învingându-l pe jucătorul de Top 10 Alex de Minaur, în runda a doua a turneului spaniol ATP 1000. O victorie care marchează o tranziție pe cât de simbolică, pe atât de rapidă: de la un jucător promițător interesant la o potențială vedetă.

Născut și crescut la Madrid, Jodar este fiul unui oraș care trăiește și respiră tenis, marcat în fiecare primăvară de Caja Mágica Masters 1000. În copilărie, a urmărit marile meciuri din tribune, printre care și duelul dintre Novak Djokovic și Grigor Dimitrov din 2013, „unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am văzut vreodată în direct”, așa cum a spus chiar el.

Copil de profesori îndrăgostit de fotbal

Fiu a doi profesori, tatăl său fiind profesor de educație fizică, a început să mânuiască o rachetă la vârsta de patru ani, în curtea din spate, iar la șase ani era la Clubul de Tenis Chamartin. Dar drumul său nu este deja clar. La fel ca mulți colegi spanioli, a crescut sfâșiat între multiple pasiuni, în special fotbalul. Fan al lui Real Madrid și mijlocaș în devenire, a abandonat definitiv fotbalul abia la vârsta de 12 ani, alegând în schimb să joace tenis. Nume, naționalitate și credință sportivă: referința la Rafael Nadal este inevitabilă. Dar legătura este mai puțin directă decât s-ar putea crede. „Rafael” este un prenume transmis din generație în generație, nu un omagiu. Nadal, însă, rămâne referința absolută, modelul care i-a aprins pasiunea.

Spre deosebire de mulți dintre compatrioții săi, care au crescut pe terenuri de zgură și în școlile de tenis spaniole, Jodar a urmat o cale atipică. După ce a câștigat US Open la juniori în 2024, a ales să-și îmbunătățească tenisul urmând o facultate în Statele Unite, mai exact la Universitatea din Virginia. O experiență care i-a marcat creșterea: „M-a ajutat foarte mult, ca jucător și ca persoană. M-a învățat să concurez în fiecare zi”.

În 2025, a dominat circuitul challenger cu trei titluri: toate pe teren dur, o performanță semnificativă pentru un spaniol. După ce a obținut accesul la Next Gen ATP Finals, la sfârșitul sezonului a decis să părăsească facultatea și să devină profesionist. De acolo, ascensiunea sa s-a accelerat. A început acest sezon calificându-se pentru prima dată pe tabloul principal al unui Grand Slam, la Australian Open (turneul său preferat), apoi a câștigat primul său titlu ATP la Marrakech, în aprilie.

În 2025 era pe locul 687 mondial

Cifrele arată impactul său puternic asupra circuitului: acum un an era numărul 687 în lume, astăzi este deja pe poziția 42 în clasament. În primele 25 de meciuri din circuitul principal a câștigat 17 meciuri, mai bine decât Alcaraz (14) și Sinner (12). Admirat de Carlitos, cu care s-a antrenat la Melbourne (dar de la care nu a cerut sfaturi), Jodar îl privește însă cu o atenție deosebită pe italian: „Cred că Sinner este un jucător grozav și modelul de urmat”. Asemănările fizice nu lipsesc, la fel ca și cele tehnice, începând de la naturalețea reverului.

Și a doborât deja un record față de Sinner: la 19 ani și 217 zile, este cel mai tânăr jucător care a învins un jucător din Top 10 într-un turneu Masters 1000 ca deținător de wild card, depășind isprava italianului împotriva lui Stefanos Tsitsipas de la Openul Italiei 2020. „Totul se întâmplă foarte repede”, a recunoscut el, după victoria sa asupra australianului De Minaur.

Atenția crește, chiar și în afara lumii tenisului: Jude Bellingham l-a văzut în tribune la Madrid, iar Jodar și-a sărbătorit victoria din prima rundă împotriva lui de Jong imitând celebrarea acestuia, urmată de aplauze venite chiar de mijlocașul lui Real Madrid. Acum, Jodar a depășit și cel mai fascinant test de până acum: duelul cu João Fonseca, un meci care ar putea spune multe despre viitorul tenisului. Ibericul s-a impus aseară cu 2-1 la seturi. Brazilianul are tot 19 ani și este pe locul 31 ATP.