O carte despre istoria centenară a unui club sportiv: Rapid 100

Clubul Sportiv Rapid a lansat, joi seara, cartea Rapid 100, un volum apărut cu câteva zile înaintea centenarului sărbătorit la 25 iunie, care redă în paginile sale cele mai importante evenimente din istoria grupării giuleştene.

Evenimentul de lansare s-a desfăşurat în Sala Polivalentă Rapid în faţa a aproximativ 70 de suporteri rapidişti care au dorit să fie printre primii care citesc volumul Rapid 100. Cartea se bazează pe mărturii ale unor oameni implicaţi în viaţa Rapidului, pe relatările presei, pe studiul unor înregistrări video din Arhiva Naţionala de Filme şi pe cercetarea unor documente şi imagini existente la Muzeul CFR şi în Arhivele Statului.

Autorii volumului apărut la editura Vremea sunt Bogdan Brătescu, Dan Filoti, Ovidiu Nahoi, Octavian Pescaru şi Bogdan Tudor.

Preşedintele Clubului Sportiv Rapid, Bogdan Vasiliu, a declarat că Rapid 100 este o carte care nu trebuie să lipsească din casa niciunui rapidist.

"În urmă cu un an, când am început pregătirile pentru Centenar, ne-am gândit să facem această carte. Iniţial nu ne-am dat seama ce muncă va fi pentru a o aduce azi aici, în faţa dumneavoastră. Apoi am crezut că va fi imposibil, pentru că timpul era foarte scurt pentru Rapid 100. De aceea ţin să le mulţumesc autorilor şi tuturor celor care au ajutat la realizarea acestei cărţi, o carte eveniment care nu trebuie să lipsească din casa niciunui rapidist", a afirmat Vasiliu.

Autor al volumului, jurnalistul Ovidiu Nahoi a afirmat că este fericit că a putut oferi ceva înapoi clubului Rapid. "Sunt foarte fericit că această carte a apărut cu trei zile înainte de marele eveniment de duminică, Centenarul clubului Rapid. De asemenea, sunt şi suntem fericiţi că am putut să dăm ceva înapoi Rapidului ceva din experienţa, din energia şi timpul nostru cu ocazia Centenarului. Volumul este o istorie a Rapidului din 1923 şi până astăzi, pentru că fiecare an din istoria acestui club are un mic capitol cu întâmplările lui. Totul este privit prin prisma documentelor de presă, prin prisma documentelor epocii. Vedem aici cum s-a scris despre Rapid, cum a fost receptat clubul, ce evenimente importante au avut loc ţinând mereu cont de contextul epocii. Iar pe lângă această istorie, cartea mai aduce o mulţime de poveşti, poveşti care nu pot fi cuprinse într-un an anume", a menţionat Nahoi.

Jurnalistul Dan Filoti a subliniat de asemenea faptul că în volumul Rapid 100 a avut privilegiul de a scrie ceea ce a simţit şi trăit în tribunele Giuleştiului cu "ochii suporterului". "Eu am avut şansa să scriu despre cea mai prolifică perioadă a clubului, între 1990 şi 2012. A fost o provocare care mi-a fost aruncată şi anume să scriu despre ceva ce trăisem, ceva ce văzusem cu ochii suporterului. De aceea pot să spun că sunt mândru şi privilegiat să am ocazia de a scrie despre cei mai frumoşi ani ai Rapidului şi ai mei, petrecuţi în tribunele Giuleştiului, aici unde toţi ne simţim atât de acasă. Cartea este o mică lecţie de istorie, cu multe poveşti frumoase bazate şi pe statistică, dar şi pe ce am trăit şi simţit", a spus Filoti.

Octavian Pescaru a menţionat că Rapid 100 este "o carte scrisă de suporteri pentru suporteri". "Cartea aceasta nu face altceva decât să îmbogăţească istoria clubului Rapid. Este o carte care pune pe tapet nişte întâmplări vechi, transmise prin viu grai. Şi trebuie să subliniez faptul că este o carte scrisă de suporteri pentru suporteri. Pentru că toţi cei cinci autori au făcut la un moment dat parte din galeria Rapidului. De aceea ne bucurăm că am putut să punem pe hârtie şi să rămână pentru totdeauna întâmplări care s-au petrecut pe Giuleşti", a explicat jurnalistul. Bogdan Brătescu a precizat că în realizarea cărţii i-a revenit misiunea de a scrie despre cea mai dificilă perioadă din istoria clubului Rapid: "Am scris în această carte despre ultima perioadă a comunismului, care este de altfel şi perioada cea mai grea din istoria Rapidului. La fotbal jumătate din ea am stat numai în Divizia B, iar cea mai bună performanţă a noastră a fost locul 8. Este însă o perioadă în care Rapid nu mai făcea faţă la niciun sport ca urmare a cluburilor Steaua şi Dinamo".

Al cincilea autor, Bogdan Tudor, a declarat că volumul este un periplu prin istoria de istoria de 100 de ani a clubului Rapid. "Sunt mândru pentru ceea ce se întâmplă în această seară aici pentru că pot să fiu parte din evenimentul centenar al acestui club pe care toţi îl iubim. Se spune că istoria este cea mai frumoasă poveste, iar cartea asta vine să susţină această zicală. Este un periplu prin întreaga istorie a Rapidului, cu nume poate mai puţin cunoscute, însă cu mare impact în viaţa acestui club. Pentru că această carte reuşeşte să treacă în revistă toate sporturile şi rezultatele importante din ultima sută de ani".