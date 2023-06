Război între rapidiști. Marius Șumudică a primit replica din partea oficialilor din Giulești

Marius Șumudică, fost atacant și antrenor la Rapid, s-a declarat deranjat că a primit invitația la sărbătoarea Centenarului giuleștenilor, programată pentru 25 iunie, prin intermediul unui mesaj și că i s-a cerut să se filmeze singur și să trimită un clip de 30 de secunde în care vorbește despre clubul din Giulești.

Lucian Ionescu, ofițerul de presă al celor de la Rapid, a reacționat printr-o amplă postare pe contul său de Facebook, după ce antrenorul arătase public invitația la Centenarul Rapidului, primită pe Whatsapp. „Am luat la cunoștință de dezamăgirea lui Marius Șumudică legată de faptul că, în numele clubului, l-am invitat la Centenar prin intermediul unui mesaj pe WhatsApp. Da, îmi asum, eu sunt autorul.

Nu îmi permit să polemizez cu Șumudică pentru că, din respect, nu am făcut-o niciodată, indiferent de situație, cu niciun fost jucător sau antrenor de-al Rapidului pentru simplul fapt că la toți țin la fel de mult. În plus, Șumi se află sus, pe un soclu de cristal, iar eu sunt doar un umil slujbaș în spatele reflectoarelor la clubul pe care îl iubesc.

Dar din respect pentru adevăr, trebuie să lămuresc cum stau lucrurile. Având în vedere că din 2016 mă ocup de relațiile cu foștii jucători din diferite generații și am reușit să-i coagulez în fenomenul old-boys, la fel ca la inaugurarea stadionului, conducătorii clubului mi-au dat misiunea de a-i invita și la Centenar.

Nu știam că funcția de ofițer de presă într-un club este atât de degradantă

În paranteză, nu știam că funcția de ofițer de presă într-un club este atât de degradantă încât nu este normal ca eu să invit un fost jucător la un eveniment, așa cum se discuta la o emisiune unde Șumi își exprima nemulțumirea.

În fine, am întocmit o listă de aproximativ 200 de nume din București, Provincie și Diaspora! De ce 200? Pentru că, în viziunea noastră, nu au existat criterii de longevitate, meciuri jucate, goluri marcate, etc. Toți sau aproape toți cei care au îmbrăcat tricoul Rapidului și puteau fi găsiți erau invitați la un moment unic. Am trimis tuturor, oameni din diferite generații, un mesaj în care le explicam că sunt invitați la Centenar și i-am rugat să trimită și un clip video de aproximativ 30 de secunde care să se încheie cu o urare adresată Rapidului la 100 de ani.

Da, am adresat rugămintea fiecăruia și am insistat să spună cine este și câte ceva din trecutul rapidistic, pentru că sunt și jucători din generații ale trecutului care poate nu sunt cunoscuți de cei foarte tineri. Logistic și din punct de vedere al distanței nu puteam acoperi noi o paletă atât de mare de oameni împrăștiați pretutindeni.

Alții nu s-au arătat deranjați

Sigur, după acest prim mesaj, fiecare urma să fie contactat sau a fost deja contactat telefonic, de mine și de o colegă, pentru detalii ținând de expedierea invitațiilor, program la dineul oficial și al zilei de 25, cazare, mese, bilete de avion, etc. Multe detalii, evident, diferite de la individ la individ”, a scris Lucian Ionescu, ofițerul de presă al FC Rapid.

Acesta a continuat: „Aproape toți au răspuns. Unii au declinat invitația din varii motive, însă marea majoritate a confirmat participarea și foarte mulți foști jucători s-au declarat fericiți că Rapid nu i-a uitat. Foarte mulți ne-au trimis și videoclipurile și o fac în continuare cu mijloacele tehnologice avute la dispoziție.

Ne-au trimis de peste tot de pe unde viața i-a trimis: București, alte orașe din țară, alte meleaguri. Sincer vorbind, foarte greu de gestionat totul, dar nu imposibil.

Șumi pleacă în vacanță și lipsește de la Centenar

Sigur, am fost mâhnit când mi s-a transmis ceea ce a spus Marius Șumudică la acel post de televiziune. Mai ales că exact în acel moment, adusesem la stadionul Giulești un fost jucător cu peste un deceniu de rapidism și vreo 300 de meciuri în vișiniu, absent de 25 de ani din peisajul Grantului și i-am oferit surpriza revederii cu vreo 8 foști coechipieri. Cu respectivul comunicasem tot pe Whatsapp, iar coechipierii fuseseră convocați la stadion în același mod”.

Lucian Ionescu susține că după ce i-a trimis mesaj lui Marius Șumudică, acesta i-a răspuns că ar fi venit la Centenar cu drag însă va fi plecat în vacanță și la final i-a mulțumit. ”În acel moment nu mi-a adresat niciun reproș. Așa cum spuneam la început, fug de o polemică și de can-can-uri, nu sunt pentru mine. Și nici nu voi intra în contradicții cu Șumi. Dacă s-a arătat deranjat, asta este, personal gestul acelui mesaj nu îl consider unul jignitor”.

Joi, antrenorul saudiților de la Al Raed a citit în direct la TV invitația primită din partea Rapidului la evenimentul organizat cu ocazia centenarului clubului. „Nu este normal să primești o astfel de invitație pe Whatsapp. Și să mă pui să mă înregistrez 30 de secunde. Dacă ești un club care ține la foștii jucători, nu este normal să nu ai timp să trimiți pe cineva cu o cameră să faci un clip”, a spus Șumudică, la Digi Sport.

Ironii la adresa rapidiștilor

Nu e prima contră dintre Marius Șumudică și oficialii de la Rapid. În urmă cu câteva săptămâni, antrenorul îi luase peste picior pe aceștia: „Acum există o stare în care văd că se ascunde gunoiul sub preș. Păi cum să ajungi să spui că nu anul ăsta face Rapidul 100 de ani? Băi, e anul Centenarului! Nu vă mai ascundeți să spuneți că la anul sunt 100 de ani! La anul sunt 101 dalmațieni, dacă vrei. Nu, anul ăsta se fac 100 de ani!

Iar pentru anul Centenarului să termine pe locul cinci ... Pentru mine, ăsta este un insucces total. Total! Poa' să-mi zică mie ce mi-or zice, că bag eu bățul prin gard, dar nici nu mă interesează”, a declarat Șumudică pentru gsp.ro.