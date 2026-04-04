Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Nou „atac tactic” al suporterilor de la Botoșani. De ce l-au bombardat cu hârtie igienică pe Mirel Rădoi. Fanii n-au uitat

FC Botoșani vs. FCSB s-a terminat 3-2. Roș-albaștrii au suferit o înfrângere în etapa a 3-a a play-out-ului, fiind egalați în clasament de echipa lui Marius Croitoru. Campioana riscă să fie depășită de UTA în această rundă, dacă arădenii se impun în meciul cu Metaloglobus.

Mirel Rădoi, umilit de fanii celor de la FC Botoșani Foto/Colaj capturi DigiSport

Partida de la Botoșani, urmărită de 5.174 de spectatori, a fost umbrită de un comportament revoltător din tribune. Unele persoane au aruncat role de hârtie igienică către antrenorul FCSB, Mirel Rădoi, un gest de o lipsă totală de respect.

Una dintre role a căzut chiar în fața lui, iar Rădoi, deși vizibil dezgustat, s-a aplecat, a ridicat-o și a înmânat-o unui membru al staff-ului, care a strâns apoi și restul obiectelor aruncate în spatele său.

Nu este primul rodeo pentru Rădoi, la Botoșani

În anul 2025, pe vremea când Mirel Rădoi antrena Universitatea Craiova, antrenorul român a făcut o serie de declarații controversate la adresa formației din Botoșani, în contextul unei partide disputate în deplasare.

Tehnicianul s-a recomandat a fi extrem de dezamăgit de condițiile de la Botoșani, inclusiv de lipsa de respect cu care a fost tratată formația craioveană, pe atunci.

„După ce am ajuns la stadion, acceptam şi acel 0-0, doar să se termine meciul odată şi să plecăm. N-am crezut că în 2025 mai poţi găsi aşa ceva la un stadion din România, după ce s-a întâmplat la Clinceni.

„Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea!”

Viaţa ne oferă surprize. Intraţi să vedeţi tot ce e aici! Sunt filmat şi n-am cum să folosesc ce e înăuntru. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea, dar suntem în 2025. S-a stricat şi aerul condiționat, e inundat şi pe acolo. Ăştia suntem, nu avem cum să progresăm, din moment ce facem lucrurile astea în 2025. Ştiam că Botoşani încearcă să joace fotbal, că se respectă, că oamenii de aici şi politicul ajută.

Din păcate, pentru mine nu… poate pentru altcineva. De asta zic că acceptam şi 0-0, doar să plecăm de aici!”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă de după FC Botoșani - U Craiova, în august 2025.

Top articole

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești înfiorătoare – e în comă la Terapie Intensivă! Eforturi disperate ale medicilor și anunț de ultimă oră făcut de Ministrul Sănătății. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Un medic dezvăluie 3 obiceiuri simple din Norvegia pentru o îmbătrânire sănătoasă. "Are beneficii clare pentru inimă și creier"
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regală la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?