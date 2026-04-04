Nou „atac tactic” al suporterilor de la Botoșani. De ce l-au bombardat cu hârtie igienică pe Mirel Rădoi. Fanii n-au uitat

FC Botoșani vs. FCSB s-a terminat 3-2. Roș-albaștrii au suferit o înfrângere în etapa a 3-a a play-out-ului, fiind egalați în clasament de echipa lui Marius Croitoru. Campioana riscă să fie depășită de UTA în această rundă, dacă arădenii se impun în meciul cu Metaloglobus.

Partida de la Botoșani, urmărită de 5.174 de spectatori, a fost umbrită de un comportament revoltător din tribune. Unele persoane au aruncat role de hârtie igienică către antrenorul FCSB, Mirel Rădoi, un gest de o lipsă totală de respect.

Una dintre role a căzut chiar în fața lui, iar Rădoi, deși vizibil dezgustat, s-a aplecat, a ridicat-o și a înmânat-o unui membru al staff-ului, care a strâns apoi și restul obiectelor aruncate în spatele său.

Nu este primul rodeo pentru Rădoi, la Botoșani

În anul 2025, pe vremea când Mirel Rădoi antrena Universitatea Craiova, antrenorul român a făcut o serie de declarații controversate la adresa formației din Botoșani, în contextul unei partide disputate în deplasare.

Tehnicianul s-a recomandat a fi extrem de dezamăgit de condițiile de la Botoșani, inclusiv de lipsa de respect cu care a fost tratată formația craioveană, pe atunci.

„După ce am ajuns la stadion, acceptam şi acel 0-0, doar să se termine meciul odată şi să plecăm. N-am crezut că în 2025 mai poţi găsi aşa ceva la un stadion din România, după ce s-a întâmplat la Clinceni.

„Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea!”

Viaţa ne oferă surprize. Intraţi să vedeţi tot ce e aici! Sunt filmat şi n-am cum să folosesc ce e înăuntru. Nici măcar hârtie igienică nu vor să ne dea, dar suntem în 2025. S-a stricat şi aerul condiționat, e inundat şi pe acolo. Ăştia suntem, nu avem cum să progresăm, din moment ce facem lucrurile astea în 2025. Ştiam că Botoşani încearcă să joace fotbal, că se respectă, că oamenii de aici şi politicul ajută.

Din păcate, pentru mine nu… poate pentru altcineva. De asta zic că acceptam şi 0-0, doar să plecăm de aici!”, a declarat Mirel Rădoi, la conferința de presă de după FC Botoșani - U Craiova, în august 2025.