Gigi Becali nu mai suportă umilințele și s-a săturat să fie de râsul lumii. „Poate a venit momentul să mă retrag din fotbal”

FCSB a ratat calificarea în play-off și părea că va galopa în cea de-a doua grupă valorică. Însă campioana nu se regăsește nici in eșalonul 2 din Supeliga, remizând cu Metaloglobus și pierzând aseară cu 3-2 la Botoșani în primele 3 etape din play-out. Jocul echipei l-a dărâmat pe Gigi Becali, care a amenințat cu retragerea de la cârma clubului, așa cum o făcea în urmă cu câțiva ani, când era dezamăgit de rezultate.

Gigi Becali nu mai suportă umilințele din acest sezon: „Poate a venit momentul să mă retrag, să scăpați de mine. La revedere din fotbal, vând echipa. Să stau să fiu de râs în play-out? Am fost numărul 1 până acum, dar nu mai pot, a avansat fotbalul. Metode, toate, eu nu mai pot”, a declarat patronul echipei la DigiSport. FCSB a fost dominată în partea a doua a meciului de la Botoșani, fapt care l-a făcut pe finanțator să-și arate dezamăgirea, dar și să se bage peste noul antrenor, Mirel Rădoi. Ce-i drept, nu așa cum o făcea în mandatul cuplului Charalambous-Pintilii.

Să joace Mirel Rădoi

„N-am condus această partidă. Voi știți concepția mea: să fie mingea la mine. Așa văd eu fotbalul. Dacă este mingea la mine, chiar dacă mănânc bătaie, nu contează. Dacă nu e mingea la mine, nu-mi convine. Ca mingea să fie la tine, tu trebuie să te miști pe teren s-o primești. Eu credeam că Mirel o să rezolve. Ce să-i spui lui Mirel? Spun eu: dacă nu ai mijlocaș, fundaș dreapta, atacant, nu poți să câștigi meciul.

I-aș spune lui Mirel să improvizeze ceva la mijloc. Lixandru, săracul, dă pase la adversar. Nu doar el. Văd o lejeritate… Pantea a pierdut mingi. Nu avem mijlocaș, nu avem cu cine să jucăm. Nu are ce face. Nu are nici atacant. Bîrligea nu a fost apt. Nu știu ce a pățit Bîrligea. E treaba lui Mirel. Ce să-i spun eu lui Mirel? Să-i spun să joace el la mijlocaș, că nu am altul mai bun? Pantea are 21-22 de ani și… Eu poate aș fi jucat cu Crețu. Mirel nu are echipă. Am fost de râsul lumii””, s-a dezlănțuit Gigi Becali.

În colimatorul patronului a intrat și mâna sa dreaptă, managerul Mihai Stoica: „Eu i-am spus lui Meme, plătesc oricât, nu contează, două milioane, dar nu a luat nimic”.