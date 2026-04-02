Universitatea Craiova face totul pentru primul titlu din 1990 încoace. Decizia luată de conducerea clubului de Ziua Păcălelilor

Antrenorul portughez Filipe Coelho și-a prelungit contractul cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, a anunțat clubul, miercuri, pe site-ul său oficial.

„Liderul vestiarului Științei continuă misiunea în Cetatea Băniei! Filipe Coelho a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Craiova pentru încă un an. Mult succes în continuare, Mister! Alături de el, aceeași linie de front: antrenorii secunzi, Bruno Romao și Markus Berger”, se arată în comunicat.

Filipe Coelho (45 ani) fusese numit în funcția pe 11 noiembrie 2025, în locul lui Mirel Rădoi.

Tehnicianul a lucrat timp de șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense.

Universitatea se afla pe locul al patrulea în Superligă după 16 etape, la șase lungimi de liderul FC Rapid București, iar acum este pe locul secund, la egalitate cu liderul Universitatea Cluj.