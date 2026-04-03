FCSB, în degringoladă. Campioana nu face față nici măcar în play-out, cu Mirel Rădoi pe bancă

După o remiză rușinoasă cu Metaloglobus (0-0) și un succes la limită cu UTA (1-0), FCSB a pierdut în etapa a treia din play-out, 2-3 pe terenul lui FC Botoșani. Mirel Rădoi, instalat în startul celei de-a doua grupe valorice pe banca roș-albaștrilor, nu reușește să stopeze haosul de la echipa campioană.

FCSB a deschis scorul prin Darius Olaru (4), cu un şut de la circa 22 de metri, şi a controlat prima repriză. Gazdele au reuşit egalarea prin francezul Hervin Ongenda (35), care l-a driblat în careu pe Andre Duarte, dar campioana a intrat la pauză în avantaj, graţie penalty-ului transformat de Florin Tănase (scăriță, 42), după ce Juri Cisotti a fost faultat în careu de portarul Luka Kukic.

Gafa lui Duarte a decis rezultatul final

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a fost de nerecunoscut după pauză, gafând în multe rânduri, astfel că FC Botoşani - o altă echipă în suferință, cu un succes în ultimele 6 etape - a reușit să întoarcă scorul. Ongenda a restabilit egalitatea (68), cu un şut din întoarcere, iar Sebastian Mailat (78) a marcat golul victoriei după o greşeală uriaşă a lui Andre Duarte.

FC Botoşani a avut nu mai puţin de trei bare în acest meci, una în prima repriză, prin Ongenda (13), din lovitură liberă de la 18 metri, iar două în repriza secundă, prin Mihai Bordeianu (83), cu un şut de la 20 de metri, şi Ştefan Bodişteanu (90), din lovitură liberă de la 20 de metri. Mailat a avut şi el o ocazie mare, dar a alunecat după ce trecuse de portarul Matei Popa (80).

Ca tacâmul să fie complet, în minutul 88, Mihai Lixandru a primit cartonaş roşu pentru fault în postură de ultim apărător la Andrei Dumiter, scăpat spre poartă.

FC Botoşani - FCSB 3-2 (1-2)

Stadion Municipal - Botoşani

Au marcat: Ongenda (35, 68), Mailat (78)/ Olaru (4), Tănase (42 - penalty).

Cartonaş roşu: Lixandru (FCSB) 88.