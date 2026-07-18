 18 iulie: Nadia Comăneci a făcut istorie la Montreal. Povestea primului 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice | adevarul.ro
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18 iulie: Nadia Comăneci a făcut istorie la Montreal. Povestea primului 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice

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Data de 18 iulie este legată de momente importante din istorie, inclusiv descoperirea poloniului de către soții Curie, nașterea lui Nelson Mandela, moartea Reginei Maria a României și primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria olimpică FOTO Arhivă
Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria olimpică FOTO Arhivă

1898 – Descoperirea poloniului

La 18 iulie 1898, fizicienii Marie Curie și Pierre Curie au anunțat descoperirea unui nou element chimic, identificat în urma cercetărilor asupra minereului de pehblendă. În lucrarea prezentată Academiei Franceze de Științe, cei doi au propus ca noul element să fie numit poloniu, în onoarea Poloniei, țara natală a Mariei Curie, care la acea vreme nu exista ca stat independent.

Descoperirea poloniului a reprezentat unul dintre primele rezultate majore ale cercetărilor privind radioactivitatea, domeniu deschis de Henri Becquerel în 1896. Poloniul a primit ulterior simbolul chimic Po și numărul atomic 84, iar anunțul din 18 iulie 1898 a fost urmat, câteva luni mai târziu, de descoperirea unui al doilea element radioactiv, radiul.

1918 – Nașterea lui Nelson Mandela

La 18 iulie 1918 s-a născut Nelson Rolihlahla Mandela, la Mvezo, în Uniunea Sud-Africană. El a devenit una dintre cele mai importante personalități ale secolului al XX-lea, fiind cunoscut pentru lupta împotriva regimului de apartheid și pentru promovarea reconcilierii naționale în Africa de Sud.

După 27 de ani petrecuți în închisoare pentru activitatea sa politică, Mandela a fost eliberat în 1990. În 1993 a primit Premiul Nobel pentru Pace, împreună cu Frederik Willem de Klerk, iar în 1994 a devenit primul președinte de culoare al Africii de Sud, în urma primelor alegeri democratice multirasiale din istoria țării. A ocupat funcția până în 1999 și a murit în 2013.

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1938 – Moartea Reginei Maria a României

La 18 iulie 1938 a murit Regina Maria a României, la Castelul Pelișor din Sinaia, la vârsta de 63 de ani. Soția regelui Ferdinand I, Maria a fost regină a României între 1914 și 1927 și una dintre cele mai influente figuri ale monarhiei române din prima jumătate a secolului al XX-lea.

În timpul Primului Război Mondial s-a implicat în organizarea serviciilor medicale și în sprijinirea răniților, iar după război a desfășurat o intensă activitate diplomatică în sprijinul recunoașterii internaționale a României Mari, inclusiv la Conferința de Pace de la Paris din 1919. A fost înmormântată la Curtea de Argeș, iar potrivit dorinței sale, inima i-a fost depusă separat.

1976 – Primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice

La 18 iulie 1976, gimnasta română Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, în timpul concursului pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Nota a fost acordată pentru exercițiul la paralele inegale, iar tabela electronică a afișat 1.00, deoarece sistemul nu fusese proiectat să afișeze nota maximă de 10.

Performanța Nadiei Comăneci a marcat un moment de referință în istoria sportului mondial. La Jocurile Olimpice de la Montreal, gimnasta română a obținut în total șapte note de 10, câștigând trei medalii de aur (individual compus, bârnă și paralele inegale), o medalie de argint și una de bronz, devenind una dintre cele mai importante sportive din istoria gimnasticii.

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