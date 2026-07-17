Video Nadia Comăneci, discuții savuroase cu copiii, la 50 de ani de la primul „10 perfect”. „Probabil mulți dintre ei cred că nu exist”

Marea campioană Nadia Comăneci a avut o întâlnire emoționantă cu slătinenii, la 50 de ani de la reușita de la Montreal care a schimbat istoria gimnasticii. Copiii au fost de departe cei mai entuziasmați.

Cu doar două zile înainte de marea aniversare, 18 iulie 1976 fiind data care a schimbat istoria gimnasticii mondiale prin acordarea primei note de „10 perfect”, legenda gimnasticii mondiale Nadia Comăneci a venit în municipiul Slatina, județul Olt, pentru o întâlnire cu admiratorii de toate vârstele. Evenimentul „Împreună pentru excelență”, organizat de Asociația pentru Sănătate și Educație de Succes – ASES, cu sprijinul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, în cadrul „Anului Nadia”, a fost găzduit de combinatul de aluminiu ALRO, cel care a susținut costurile.

Sute de copii au așteptat cu nerăbdare să o cunoască pe marea gimnastă. Înaintea întâlnirii pe care o trăiești o dată în viață, copiii au avut ocazia să admire „la lucru” peste 300 de sportivi de performanță, scrimeri, karatiști și gimnaste, aflați pe primele locuri la nivel național și, mulți dintre ei, medaliați și internațional.

Artistul Gogu Neagoe, celebru pentru rapiditatea cu care își creionează lucrările, a încercat să doboare un nou record, propunându-și să realizeze peste 300 de caricaturi pe parcursul evenimentului. Niciunul dintre momente, oricât de antrenante și impresionante au fost, nu au avut puterea să determine însă reacțiile pe care invitații le-au avut la sosirea Nadiei Comăneci, care a fost întâmpinată ca un star.

Copiii și adolescenții au vrut fotografii și autografe din primul moment și au rezistat cu greu părții de început a evenimentului, în care autoritățile locale și județene și oficialii firmei ALRO au vorbit despre însemnătatea reușitei Nadiei, din urmă cu o jumătate de secol.

Pentru comunitatea ALRO – cei mai mulți dintre invitați fiind angajații companiei, însoțiți de copii – a fost impresionant să afle că Nadia Comăneci s-a născut în anul în care în România se decidea construirea uzinei de aluminiu la Slatina, 1961. Patru ani mai târziu, în 1965, a fost produsă la Slatina prima șarjă de aluminiu românesc.

„Lucrurile mari vin de la detaliile mici”

După zeci de minute de cuvinte alese la adresa marii campioane, Nadia Comăneci li s-a putut în sfârșit adresa celor prezenți. I-a vizat în primul rând pe copii, în cadrul evenimentului acordând, de altfel, mai multe premii copiilor cu rezultate sportive și/sau academice de excepție.

Discursul său a fost o pledoarie pentru sport, susținută și de prezența în sală a altor mari sportivi: Ana-Maria Brânză, Gheorghe Craioveanu, Mihai Covaliu.

„În primul rând, aş vrea să vă mulţumesc pentru acest eveniment de nota 10. Dumneavoastră, Alro, comunitatea, domnul primar, domnul prefect, toată lumea, aţi vorbit extrem de frumos despre nota de 10, deci mi-aţi luat puţin din speach.

Sunt entuziasmată să văd aşa mulţi copii care au o energie şi o pasiune pentru ceea ce fac. Şi vă mulţumesc că aţi putut să staţi aşa de mult pe scaun fără să vă ridicaţi, ştiind că aveţi o energie extraordinară. Când aveam vârsta voastră, săream în pat şi mama mea, de teamă că mă accidentez, m-a dus la sala de gimnastică. Şi aşa mi-am petrecut eu energia de copil. Aştept cu mare nerăbdare să văd ceea ce puteţi să faceţi astăzi pe scenă. Aş dori să vă urez succes în ceea ce faceţi şi să ţineţi minte că nu trebuie să te naşti printr-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceea ce faci. Lucrurile mari vin de la detaliile mici. Deci cu paşi mici ajungem. Uşor, cu încredere, cu respect, cu rezilienţă şi cu curaj”, le-a spus Nadia Comăneci copiilor.

Moderatoarea întâlnirii, jurnalista sportivă Alina Alexoi, i-a cerut legendarei gimnaste să le dea un sfat copiilor care fac sport de performanță și care își doresc să devină campioni.

„În primul rând, când ai cinci şi şase ani, eu cred că cel mai important este să faci ceva. Cel mai uşor este să încerci cu gimnastica. Gimnastica este un sport de bază care te învaţă de toate, pentru orice fel de sport pe care vrei să îl faci în continuare.

(...) Părinţi, să ştiţi că investiţi în copii dacă le găsiţi un loc unde pot practica sportul împreună cu o echipă, ca să înveţe responsabilitate, disciplină, să fie alături de cei care au nevoie, pentru că în timp, de aceste lucruri frumoase şi aceste valori pe care le învăţaţi din sport o să aveţi nevoie când veţi deveni adulţi. Şi să ştiţi că munca în fiecare zi, faptul că veniţi în fiecare zi, chiar în momente în care nu te simţi prea bine, aceste lucruri te fac să creşti în valoare şi ca sportiv şi ca om”, i-a asigurat Nadia pe micii sportivi și pe părinții lor.

„Au fost competiţii şi campionate în care am căzut de trei ori la bârnă”

Nadia Comăneci le-a vorbit copiilor și despre cât de important este să nu renunțe la primul hop, perseverența fiind unul dintre ingredientele de bază pentru performanță. Și-a amintit, provocată de întrebărle care i s-au pus, de copilul Nadia Comăneci.

„Copilul Nadia Comăneci n-a fost perfectă la început, am avut nereuşite de foarte multe ori. Lumea îşi aduce aminte doar de acel vârf de la Montreal. Au fost competiţii şi campionate în care am căzut de trei ori la bârnă şi am luat nota 7,25. Dar să ştiţi că nu m-am lăsat. Mereu am vrut să-mi găsesc o limită, să văd cât poate să facă acest copil. Când mă uit eu acum la aceste video-uri şi la acel copil de 8, 9, 14 ani, sunt extrem de încântată să văd ce curaj avea şi cât de plin de încredere era, pentru că nu-şi dorea să renunţe atunci când era greu. Deci eu, dacă ar trebui să spun ceva la copilul de 14 ani, nu pot să spun decât că îi mulţumesc. Mulţumesc că nu te-ai lăsat, mulţumesc că ai fost alături de colegele tale, mulţumesc că ai deschis nişte uşi prin sport care te-au adus astăzi aici şi eşti omul care eşti astăzi”, a spus Nadia.

„Pe vremea aceea trebuia să-ți dai seama cum să-ți depășești emoțiile”

Latura emoțională pe care astăzi se pune mare accent când vine vorba de performanță era un domeniu asupra căruia nu se insista prea mult cu 50 de ani în urmă.

„Emoţii am avut şi eu. Nu avea un nume - sănătatea mintală -, pe vremea aceea trebuia să navighezi, să-ţi dai seama cum poţi să-ţi depăşeşti emoţiile. Am avut emoţii enorm de mari înainte de a intra la concurs la Montreal, dar am încercat să mă gândesc: sunt la sală, la Oneşti, oare mama se uită la mine? Deci m-am gândit la cu totul altceva ca să pot să elimin aceste emoţii pe care le aveam. Să ştiţi că toată lumea are emoţii şi să ştiţi că este bine să ai puţin de emoţii, da? Pentru că atunci te gândeşti la următorul lucru. Deci eu am muncit 7-8 ani până am intrat să concurez la Olimpiadă. Mi-am dat seama că bagajul meu, rucsacul meu, este plin de cunoştinţe, da? Trebuia doar să fiu atentă, să mă gândesc la - eu cu bârna, eu cu paralelul, eu cu săritura - şi aşa am reuşit să-mi antrenez partea mintală”, a mai dezvăluit marea campioană.

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A mărturisit de asemenea că a avut un sprijin extraordinar în mama sa, care, de altfel, a însoțit-o la Slatina și o însoțește la evenimentele de acest fel din țară, a mai spus Nadia.

„Voi întâlni Nadiile care au fost numite Nadia după ce am câştigat eu la Montreal”

Nadia a mai dezvăluit că la început nu a realizat că, după reușita istorică de la Montreal, a devenit inspirație pentru copii și tineri de pe întreaga planetă. În timp, în schimb, a aflat cât de mare a fost impactul acelei reușite: „Rezilienţa şi curajul şi determinarea au fost ceva care a impresionat pe multă lume. Voi reveni din nou la Montreal curând şi voi întâlni Nadiile care au fost numite Nadia după ce au câştigat eu la Montreal. Va fi un moment emoţionant şi pentru mine. Ca să ajungi din nou la locul în care s-a făcut istorie va fi extrem de emoţionant pentru mine. Dar eu voi da ştafeta vouă, copiii aceştia care o să facă o demonstraţie pentru noi. Pentru că ceea ce faceţi voi acum şi în viitor este important. În acelaşi timp, e important să ştiţi ce a fost înaintea voastră”.

Cât despre sfaturi, Nadia a ținut să le spună că e important să nu se lase descurajați:

„Să vă căutaţi tot timpul limita dumneavoastră şi, copii, să nu ascultaţi de nimeni altcineva care vine să vă spună - nu poţi -, da? Pentru că voi aveţi limita voastră şi voi sunteţi cei care alegeţi ce credeţi că vă place”.

Cum a sărbătorit „primul 10 perfect”

Provocată din rândul copiilor, Nadia a trebuit să-și amintească și cum a sărbătorit „primul 10 perfect”. „Nu l-am sărbătorit pentru că a trebuit să ne culcăm devreme, că era prima zi de competiţie. Prima zi de competiţie a fost pe 18 iulie, deci peste două zile se împlinesc. Deci am avut o îmbrăţişare foarte frumoasă cu perna”, a mărturisit marea gimnastă.

Un alt copil a vrut să știe cum ar putea părinții să-și sprijine copiii fără să pună prea multă presiune pe ei.

„Bun, frumos, ce întrebare de om matur! În primul rând, părinţii trebuie să susţină copiii, să le ofere posibilitatea să practice mai multe sporturi, introducerea la sport. Şi când copilul îşi găseşte un sport pe care crede că îl place, să-l continue, să fie acolo alături de copii şi să-i susţină. Și să aveţi o comunicare foarte deschisă, părintele cu antrenorul şi cu copilul, da? În momentul în care copilul decide - eu aş vrea să fac acest sport un an de zile -, atunci copilul trebuie să-şi termine perioada de un an de zile de responsabilitate pentru că a încercat. Dar părintele este cel care susţine şi comunicarea în zilele de astăzi este extrem de importantă. Şi din partea părintelui şi din partea ta către părinte”, a răspuns Nadia.

Curiozitățile copiilor au continuat. Au vrut să știe dacă este adevărat că îi plăcea să urce în copaci și să joace fotbal cu băieții, iar Nadia a răspuns zâmbind la toate, confirmând informațiile care s-au scris de-a lungul anilor.

„Aveați voie să mâncați dulciuri?”

Un alt copil a vrut să știe dacă Nadia și colegele sale aveau voie să mănânce dulciuri.

„Nu prea aveam voie să mâncăm dulciuri tot timpul. Dar noi voiam numai dulciuri, pentru că noi nu ştiam că anumite lucruri sunt mai importante pentru performanţă. Şi aveam metodele noastre de găsire a dulciurilor, da? Dar totul se face în echilibru, pentru că performanţa are nevoie de o nutriţie sănătoasă, iar acum, astăzi, educaţia despre o nutriţie sănătoasă este extrem de avansată. Şi acum fiecare ştie ce e bine şi ce nu este prea bine”, a răspuns Nadia.

Un alt tânăr a cerut un sfat pentru sportivii care își propun ca obiectiv în acest an să devină campioni.

„Este extrem de important să ieşiţi, să mergeţi afară, să faceţi ceva, să faceţi sport. Pentru că vă creaţi o viaţă socială extrem de importantă, de care avem nevoie în ziua de astăzi, mai ales când copiii sunt foarte mult ataşaţi de acest lucru. Şi sportul este o sănătate şi o investiţie a părinţilor voştri pe care v-o oferă dumneavoastră. Să aveţi încredere în voi, să credeţi în ceea ce faceţi, să nu renunţaţi când este mai greu. Să ştiţi că în gimnastică, 80% din ceea ce facem, cădem foarte mult şi învăţăm să ne ridicăm, ceea ce este extrem de important şi în viaţa noastră ca adulţi. Şi curaj, curaj! Şi fete şi băieţi, curaj!”, le-a mai transmis Nadia.

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Călușarii au ridicat-o pe Nadia Comăneci de pe scaun

După sesiunea de întrebări au urmat alte demonstrații sportive și artistice. Surpriza mare a fost ca echipa de gimnaste să fie pregătită de fosta sa elevă, Lăcrămioara Moldovan, pe care Nadia a îmbrățișat-o la sosire.

După sportivi au urcat pe scenă dansatorii, membrii ansamblului din Osica de Jos reușind, la un moment dat, să o determine pe Nadia să se ridice din rândul spectatorilor și să li se alăture copiilor, în fața scenei. Nu mult mai târziu a mărturisit că a impresionat-o dansul călușarilor, muzica și primirea caldă făcând-o să se simtă ca acasă.

Într-o scurtă pauză din sesiunea de fotografii și declarații, Nadia Comăneci le-a făcut și alte scurte mărturisiri jurnaliștilor.

„Copiii au fost entuziasmați de tot ceea ce s-a întâmplat, au foarte multă energie și au posibilitatea ca să și-o desfășoare. Asemenea primire am avut la Montreal, mă bucur că am putut să vin, pentru că mulți copii știu despre mine de pe YouTube, din social media, dar probabil mulți dintre ei cred că nu exist. Mă bucur de faptul că am fost aici, împreună cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și cu părinții și copiii care au venit să participe la acest eveniment. Este important pentru copiii care vor să ajungă cineva în viață. M-am emoționat foarte tare când au început să danseze călușarii, pentru că mi-am adus aminte că și noi dansam călușul, dansam pe muzică tradițională. Fără să-ți dai seama simți ceva în stomac care te face să te simți ca acasă. Este greu de explicat. Toți românii sunt extraordinari, iar cultura noastră și tradițiile noastre sunt unice”, a conchis Nadia Comăneci.