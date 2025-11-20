search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

O româncă a furat peste 100.000 de euro, în tranșe, din casa unui afacerist din Italia, unde lucra ca menajeră. A fost prinsă în flagrant

0
0
Publicat:

Poliția italiană a arestat marți, 18 noiembrie, o femeie de 40 de ani, de origine română, prinsă în flagrant în orașul Ancona, Italia, având asupra sa peste 5.000 de euro, bani sustraşi din locuinţa unui cunoscut om de afaceri local, precizează Polizia di Stato.

Românca ar fi sustras peste 100.000 de euro. FOTO Polizia di Stato,
Românca ar fi sustras peste 100.000 de euro. FOTO Polizia di Stato,

Arestarea a fost punctul culminant al unei anchete conduse de ofițerii Secției de Crimă Patrimonială a Brigăzii Mobile a Poliției din Ancona.

Totul a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri local cu privire la dispariția continuă a unor sume considerabile de bani din casa sa din Ancona, mai precizează poliția.

În urma unor operațiuni de supraveghere și urmărire, Brigada Mobilă a arestat femeia, prinsă în flagrant delict, pentru furtul a peste 5.000 de euro, sustrași cu puțin timp înainte, de la proprietarul imobilului unde românca lucra ocazional, de ani buni, ca menajeră.

Afaceristul constatase că i-au dispărut peste 100.000 de euro

Bărbatul, care conduce mai multe afaceri, obișnuia să ia acasă banii din încasări, pe care îi păstra într-o geantă ținută într-un dulap din locuința sa.

„De ceva timp, el observase lipsuri sistematice, care, în cursul anului curent, ajunseseră la suma considerabilă de peste 100 000 de euro. Cu toate acestea, în ultima perioadă, anumite circumstanțe îl determinaseră să suspecteze că menajera sa era responsabilă de aceste evenimente”, arată Poliția de Stat, într-un comunicat.

„Banii care tocmai fuseseră furați din apartament au fost găsiți în geanta ei”

Marți dimineață, când femeia a sosit la apartamentul victimei pentru serviciul obișnuit de curățenie, Poliția de Stat a organizat o operațiune țintită, cu scopul de a o prinde pe femeie în flagrant, imediat ce ar fi comis încă un furt.

„Când a fost văzută părăsind apartamentul și după ce au fost puse în aplicare toate strategiile de investigație necesare, femeia a fost mai întâi urmărită constant de detectivii de la Brigada Mobilă, chiar și în autobuzele urbane, iar apoi, după ce antreprenorul și alți angajați au constatat că banii lipseau într-adevăr, ea a fost oprită în Piazza Ugo Bassi. În urma unei percheziții personale inițiale, banii care tocmai fuseseră furați din apartament au fost găsiți în geanta ei”, se mai arată în comunicat

O percheziție ulterioară la domiciliul din Ancona al femeii a dus la descoperirea și confiscarea a încă 75.000 de euro, în bancnote de diferite valori, care se crede că fac parte din suma totală furată de la antreprenor de-a lungul timpului.

La ordinul Parchetului din Ancona, femeia a fost plasată în arest la domiciliu, la dispoziția autorităților judiciare.

În urmă cu patru ani, o româncă a fost reținută sub acuzaţia de furt, la Napoli. Poliţiştii italieni au găsit în maşina femeii multe din bunurile furate din magazine, precum şi un cărucior de copii care fusese modificat pentru comiterea furturilor.

O altă româncă s-a ales cu dosar penal după ce a dispărut cu bijuteriile şi vesela bătrânei pe care o îngrijea în Italia

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre
digi24.ro
image
Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori | Pe ce dată va ninge, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!
mediafax.ro
image
Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Surpriză în ultimul sondaj: Anca Alexandrescu îl depășește pe un favorit. Cu cine ar vota bucureștenii la alegerile pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Trump a aprobat planul de pace negociat în secret cu emisarii lui Putin. Zelenski a fost exclus din tratative
digi24.ro
image
Poză rară cu soția lui Victor Pițurcă! Cum arată femeia care i-a iertat infidelitatea de acum câțiva ani, când fostul selecționer a avut o relație cu Vica Blochina
gsp.ro
image
Kosovarii nu s-au putut abține. Ce au scris după ce au aflat că pot juca împotriva României în finala pentru Mondial
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Șoc și groază în Europa după apariția planului de pace propus de SUA lui Putin. Trump vrea încheierea unui acord „într-o săptămână”
antena3.ro
image
Ţara în care Meta va dezactiva conturile de Facebook şi Instagram pentru utilizatorii sub 16 ani
observatornews.ro
image
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
prosport.ro
image
Locurile de muncă ce îți permit să ieși mai devreme la pensie. Nu vei fi sancţionat pentru reducerea vârstei de pensionare
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, prima reacţie după tragerea la sorţi: “Ştim totul despre Turcia! Meciul trebuie pregătit de întreaga naţiune” Avertisment pentru Ianis Hagi: “Sunt îngrijorat că joacă acolo!”
fanatik.ro
image
Cine sunt necunoscuții care candidează la PMB. Conspiraționista anti-Wi-Fi, candidata partidului care a „furat” voturi de la PSD și omul cu șase facultăți
ziare.com
image
Ion Țiriac, mesaj direct pentru Ilie Bolojan, după ce s-a văzut nevoit să renunțe la un super proiect
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Pană de curent MASIVĂ! Sute de mii de oameni au rămas în beznă și fără energie electrică, în Paris
kanald.ro
image
Au dat peste un zăcământ de aur evaluat la 166 de miliarde de euro. Descoperirea care ar putea schimba harta economică a lumii
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Beneficii noi pentru pensionari: tichetele nefolosite pot fi convertite în bani sau vouchere
romaniatv.net
image
Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost extinsă! Numărul de afecțiuni pentru care pot fi prescrise medicamente a crescut
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac reacționează ferm la filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica. Mesajul lui este cât se poate de categoric
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
image
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
click.ro
image
S-a plâns mult aseară la concertul lui Aurelian Temișan, în memoria regretatului Horia Moculescu. Nidia Moculescu i-a cântat tatălui ei cu lacrimi în ochi
click.ro
Kate și William la Royal Variety Performance, Profimedia (2) jpg
Se uită la el ca la soare, iar el o divinizează. Nu-și declară iubirea bombastic, ca Meghan și Harry, însă relația Kate - William e clar una model
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Caravană de cămile din Asia Centrală (© Wikimedia Commons)
Un oraș medieval pierdut de pe Drumul Mătăsii, descoperit în munții înalți din Uzbekistan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”

OK! Magazine

image
Momentul adorabil ratat de Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. Ce triști sunt micuții

Click! Pentru femei

image
A dat-o în mintea copiilor? Mick Jagger s-a întors pe băncile școlii, la 82 de ani!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!