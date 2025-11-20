O româncă a furat peste 100.000 de euro, în tranșe, din casa unui afacerist din Italia, unde lucra ca menajeră. A fost prinsă în flagrant

Poliția italiană a arestat marți, 18 noiembrie, o femeie de 40 de ani, de origine română, prinsă în flagrant în orașul Ancona, Italia, având asupra sa peste 5.000 de euro, bani sustraşi din locuinţa unui cunoscut om de afaceri local, precizează Polizia di Stato.

Arestarea a fost punctul culminant al unei anchete conduse de ofițerii Secției de Crimă Patrimonială a Brigăzii Mobile a Poliției din Ancona.

Totul a pornit de la o plângere depusă de un om de afaceri local cu privire la dispariția continuă a unor sume considerabile de bani din casa sa din Ancona, mai precizează poliția.

În urma unor operațiuni de supraveghere și urmărire, Brigada Mobilă a arestat femeia, prinsă în flagrant delict, pentru furtul a peste 5.000 de euro, sustrași cu puțin timp înainte, de la proprietarul imobilului unde românca lucra ocazional, de ani buni, ca menajeră.

Afaceristul constatase că i-au dispărut peste 100.000 de euro

Bărbatul, care conduce mai multe afaceri, obișnuia să ia acasă banii din încasări, pe care îi păstra într-o geantă ținută într-un dulap din locuința sa.

„De ceva timp, el observase lipsuri sistematice, care, în cursul anului curent, ajunseseră la suma considerabilă de peste 100 000 de euro. Cu toate acestea, în ultima perioadă, anumite circumstanțe îl determinaseră să suspecteze că menajera sa era responsabilă de aceste evenimente”, arată Poliția de Stat, într-un comunicat.

„Banii care tocmai fuseseră furați din apartament au fost găsiți în geanta ei”

Marți dimineață, când femeia a sosit la apartamentul victimei pentru serviciul obișnuit de curățenie, Poliția de Stat a organizat o operațiune țintită, cu scopul de a o prinde pe femeie în flagrant, imediat ce ar fi comis încă un furt.

„Când a fost văzută părăsind apartamentul și după ce au fost puse în aplicare toate strategiile de investigație necesare, femeia a fost mai întâi urmărită constant de detectivii de la Brigada Mobilă, chiar și în autobuzele urbane, iar apoi, după ce antreprenorul și alți angajați au constatat că banii lipseau într-adevăr, ea a fost oprită în Piazza Ugo Bassi. În urma unei percheziții personale inițiale, banii care tocmai fuseseră furați din apartament au fost găsiți în geanta ei”, se mai arată în comunicat

O percheziție ulterioară la domiciliul din Ancona al femeii a dus la descoperirea și confiscarea a încă 75.000 de euro, în bancnote de diferite valori, care se crede că fac parte din suma totală furată de la antreprenor de-a lungul timpului.

La ordinul Parchetului din Ancona, femeia a fost plasată în arest la domiciliu, la dispoziția autorităților judiciare.

În urmă cu patru ani, o româncă a fost reținută sub acuzaţia de furt, la Napoli. Poliţiştii italieni au găsit în maşina femeii multe din bunurile furate din magazine, precum şi un cărucior de copii care fusese modificat pentru comiterea furturilor.

O altă româncă s-a ales cu dosar penal după ce a dispărut cu bijuteriile şi vesela bătrânei pe care o îngrijea în Italia