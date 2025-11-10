Noapte albă la Rapid: elevii lui Gâlcă au fost surprinși la petrecere, după victoria cu FC Argeș

Euforie totală la Rapid, după victoria cu FC Argeș, scor 2-0, care i-a urcat pe giuleșteni pe primul loc în SuperLiga. Sâmbătă seară, mai mulți fotbaliști ai lui Costel Gâlcă au fost surprinși sărbătorind în cluburile din București, profitând de forma excelentă a echipei.

După meciul din Giulești, atmosfera de sărbătoare s-a mutat din vestiar direct în oraș. Alex Pașcanu, eroul partidei cu FC Argeș, a fost primul surprins în toiul nopții la un club din București, în jurul orei 2:00, potrivit CanCan.

Ulterior, alți șase jucători ai Rapidului au fost fotografiați în aceeași ipostază: Constantin Grameni, Timotej Jambor, Cristopher Braun, Leo Bolgado, Luka Gojkovic și Franz Stolz. Printre ei s-a aflat și un invitat-surpriză, Nicolas Popescu, fiul lui Gheorghe Popescu, legitimat în prezent la CSA Steaua.

Pașcanu, surprins la „Nostalgia”

Fundașul central Alexandru Pașcanu, autorul unuia dintre golurile victoriei cu FC Argeș, a fost surprins la festivalul de muzică „Nostalgia”, cu un pahar în mână, aparent savurând succesul echipei.

Fostul atacant Robert Niță a comentat imaginile.

„Pașcanu nu consumă nimic alcoolic. Cum să bei alcool din paharul ăla? Băieții oricum au două zile libere. Chiar antrenorul le-a spus să se bucure de moment. Le-a dat două zile libere ca să se descarce”, a spus Robert Niță, potrivit Fanatik.

Pentru giuleșteni, ieșirea de sâmbătă seară vine într-un moment pozitiv, echipa traversând una dintre cele mai bune perioade ale sezonului.

Totuși, nu e prima oară când jucătorii Rapidului ajung în atenția presei mondene. În februarie 2024, după eșecul cu Poli Iași, scor 1-3, Alexandru Albu și Andrei Borza au fost surprinși într-un club de fițe din Copou, episod care a stârnit atunci furia fanilor.