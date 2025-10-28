Video Rapid fuge după Botoșani! Bătaia pentru primul loc în Superligă, o afacere moldoveano-giuleșteană

FC Rapid București a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 4-1 (3-0), luni seara, în Giulești, în ultima partidă din etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Claudiu Petrila (7), Rareș Pop (36), Cristian Manea (45+2) au înscris pentru Rapid, golul de onoare al oaspeților fiind opera peruanului Renato Espinoza (90+1).

Unirea a avut șansa deschiderii scorului prin Raul Rotund (7), dar acesta a ratat singur cu portarul Marian Aioani. A urmat un contraatac, iar Petrila a marcat cu un șut cu boltă din marginea careului.

Petrila putea realiza dubla (27), dar a trimis mingea în transversală cu capul.

Rareș Pop a marcat al doilea gol al gazdelor (36), în poarta goală, după ce portarul Robert Popa l-a blocat pe Petrila. Cristian Manea (45+2) a înscris înainte de pauză, cu un șut din întoarcere, după centrarea lui Tobias Christensen.

Ultimul gol al echipei antrenate de Constantin Gâlcă a fost marcat de Dobre (61), din centrarea lui Gojkovic.

Renato Espinoza (90+1) a reușit al doilea său gol în Superligă, după ce a fost lansat de Patrick Dulcea.

Partida a fost una specială pentru Marian Aioani, cea cu numărul 200 în Superligă.

Rapid rămâne la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani după acest succes, a patra victorie consecutivă.

Unirea a pierdut ultimele sale trei meciuri din campionat.

Dan Șucu, 62 de ani, trăiește perioada contrastante. Cu Rapid este în vârful Superligii, iar cu Genoa, cealaltă formație pe care o patronează, se află pe ultimul loc în Serie A.