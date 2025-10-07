Video Superliga are un lider uluitor. FC Botoșani conduce plutonul, după 2-1 cu UTA Arad

FC Botoșani este noul lider al Superligii, după ce a învins-o pe UTA cu 2-1. Gruparea moldavă are un singur eșec în campionat, în fața Rapidului, cu care împarte prima poziție, cele două fiind despărțite de golaveraj.

FC Botoșani, formație pregătită de severul Leo Grozavu și care sezonul trecut a scăpat cu mari emoții de reotrgradare, este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 12-a.

Gazdele au deschis scorul prin Zoran Mitrov (3 - penalty), după ce portarul Dejan Iliev l-a faultat pe Alexandru Cîmpanu. UTA a egalat prin Valentin Costache (11).

Botoșănenii au obținut victoria prin golul marcat de Sebastian Mailat (73), cu un șut de la circa 30 de metri, la care portarul Iliev a scăpat mingea în poartă.

Fiecare echipă a ratat câte o ocazie uriașă de gol, oaspeții prin Costache (47), singur cu portarul Giannis Anestis, iar gazdele prin Mitrov (48), cu poarta goală.

Acesta a fost meciul cu numărul 250 pentru Leo Grozavu ca antrenor principal pe prima scenă din România.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 15 ori, de cinci ori s-au impus moldovenii, de șase ori au câștigat arădenii, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

FC Botoșani e neînvinsă de opt etape, în care are șase victorii și două egaluri.

UTA a ajuns la șapte partide consecutive fără victorie, cinci egaluri și două eșecuri.