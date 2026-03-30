Un „10 perfect” pentru imaginea României în Europa

Există momente rare în care o biografie individuală depășește cu mult limitele unei cariere și devine, aproape fără efort, un simbol colectiv. Povestea Nadia Comăneci este unul dintre aceste cazuri. La cincizeci de ani de la „10-le perfect” de la Olimpiada de vară 1976, performanța nu mai este doar o bornă sportivă, ci un reper cultural, identitar și – tot mai vizibil – un instrument de proiecție publică a României în lume.

Declararea anului 2026 drept „Anul Nadia Comăneci” nu ține doar de reflexul comemorativ. Ea marchează, de fapt, instituționalizarea unei moșteniri. Într-un sens profund, „Moștenirea Nadia” nu se reduce la cele șapte note de 10 sau la medaliile olimpice, ci la un set de valori care, în timp, au devenit recognoscibile dincolo de sport: disciplină, rigoare, demnitate, capacitatea de a duce perfecțiunea până la capătul ei vizibil și invizibil. „Dacă ar fi ușor, toată lumea ar fi campion olimpic” – această formulă simplă concentrează poate cel mai bine esența unei cariere care a funcționat, timp de jumătate de secol, ca model pedagogic informal pentru generații întregi.

Evenimentul organizat recent la Parlamentul European a pus în scenă exact această dublă dimensiune: comemorare și instrumentalizare simbolică. Nu a fost doar un omagiu adus unei campioane, ci o construcție atent calibrată de imagine. În aceeași sală s-au regăsit campioni olimpici care, cumulat, au adus României zeci de medalii de aur – de la Mihai Covaliu la Ana-Maria Brânză, Andreea Răducan sau Cătălina Ponor. Alături de ei, tinere gimnaste din Onești și sportivi din programul Special Olympics au completat tabloul unei continuități simbolice: trecutul glorios legitimează prezentul și promite viitorul.

Această punere în scenă nu este întâmplătoare. Într-un spațiu politic precum Parlamentul European, unde fiecare stat își negociază vizibilitatea și relevanța nu doar prin voturi, ci și prin narațiuni, figura Nadiei funcționează ca un vector de „soft power” aproape ideal. Este o personalitate unanim recognoscibilă, lipsită de ambiguități politice, asociată exclusiv cu excelența. Într-un context european adesea tensionat, dominat de crize și fracturi, invocarea unei astfel de figuri creează o zonă de consens: sportul ca limbaj universal, performanța ca valoare comună.

În acest sens, inițiativa europarlamentarilor români depășește nivelul unei simple celebrări. Ea devine un exercițiu de branding de țară. România nu se prezintă aici prin dosare sensibile sau conflicte politice, ci printr-o poveste de succes care nu poate fi contestată. Este, dacă vreți, una dintre puținele situații în care capitalul simbolic acumulat în decenii este convertit direct în capital de imagine la nivel european.

Dincolo de registrul festiv, se conturează câteva idei esențiale pentru înțelegerea acestei construcții simbolice. Mai întâi, ideea de continuitate: „cei 50 de ani” nu reprezintă doar o distanță în timp, ci un traseu în care performanța inițială a generat un efect de undă, prelungit peste generații. Apoi, accentul pe comunitate: performanța nu este niciodată exclusiv individuală, ci se sprijină pe o infrastructură discretă, dar decisivă – familie, antrenori, echipe. În fine, poate cel mai important, dimensiunea inspirațională: adevărata forță a unui campion nu stă în medalii, ci în capacitatea de a aprinde visuri și de a schimba mentalități.

Această forță explică și persistența relevanței Nadiei la jumătate de secol de la momentul Montreal. Nu vorbim despre un simbol nostalgic, fixat într-o fotografie de epocă, ci despre un model activ, care continuă să producă sens. Generații întregi au crescut cu acest reper, iar mii de copii au încercat, chiar și imperfect, să reproducă un ideal de perfecțiune. Într-o societate în care modelele se consumă rapid, această continuitate devine o formă de stabilitate culturală.

Există însă și o tensiune inevitabilă între forța simbolului și realitatea concretă. Invocarea performanței și a valorilor asociate ei aduce în prim-plan o întrebare legitimă: în ce măsură „Moștenirea Nadia” este susținută prin politici publice și infrastructură adecvată? Exemplele de proiecte rămase la stadiu de intenție, precum o sală multifuncțională care ar fi trebuit să-i poarte numele, sugerează că acest capital simbolic nu este întotdeauna valorificat pe deplin. Soft power-ul funcționează eficient în exterior, dar are nevoie de o bază internă solidă pentru a nu rămâne un simplu exercițiu de imagine.

Cu toate acestea, momentul de la Bruxelles rămâne unul semnificativ. A reușit să plaseze România într-o lumină rară: aceea a excelenței incontestabile. Într-o epocă în care statele concurează nu doar economic sau politic, ci și la nivel de simboluri și narațiuni, astfel de momente devin resurse strategice. Iar Nadia Comăneci oferă această resursă într-o formă pură, coerentă și greu de erodat, transformând o performanță sportivă într-un instrument durabil de reprezentare.