Naționala Iranului a intrat pe teren cu fotografii ale copiilor uciși. Infantino a dat asigurări că selecționata țării islamice va fi la Mondiale

Înainte de începerea meciului amical disputat astăzi împotriva selecționatei din Costa Rica, jucat în Turcia, fotbaliștii din naționala Iranului au afișat fotografii ale victimelor unei școlii bombardate. Președintele FIFA a dat noi asigurări că Republica Islamică va fi prezentă la vară la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic.

Iran a învins Costa Rica cu 5-0 într-un meci amical din Antalya, cu o dublă a fostului jucător de la Inter Milano, Taremi, plus alte goluri înscrise de Gholizadeh, Mohebi și de Ghaedi. La intonarea imnului, jucătorii iranieni au afișat fotografii ale copiilor uciși în raidul aerian din 28 februarie asupra unei școli din orașul Minab. Au fost omorâți cel puțin 170 de elevi și de profesori.

„Iran va fi la Cupa Mondială și va juca în SUA, la Seattle și Los Angeles, conform programului. Fotbalul aduce unitate și speranță, chiar și în cele mai dificile circumstanțe, iar FIFA va continua să sprijine Iranul, pentru a asigura cele mai bune condiții posibile în timp ce se pregătește pentru Cupa Mondială. Aștept cu nerăbdare să-i văd transmițând lumii un mesaj pozitiv de umanitate și solidaritate”, a scris, într-o postare pe rețelele de socializare, președintele FIFA, Gianni Infantino, care a comentat întâlnirea avută cu jucătorii echipei naționale iraniene.

„A fost o plăcere să-i întâlnesc pe jucătorii echipei naționale de fotbal a Iranului înainte de meciul lor amical împotriva Costa Rica din Antalya”, a mai transmis Infantino.

„Am avut ocazia să petrec timp cu jucătorii, precum și cu Mehdi Mohammed Nabi, prim-vicepreședinte al Federației de Fotbal a Republicii Islamice Iran, Omid Jamali, șeful relațiilor internaționale al federației, și cu antrenorul Amir Ghalenoei”, a încheiat șeful FIFA.