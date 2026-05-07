Economistul care a prezis crizele trecute avertizează: Recesiunea este inevitabilă în 2026 și urmează o corecție majoră pe bursă

Gary Shilling, economist cunoscut pentru previziunile sale pesimiste și pentru faptul că a anticipat recesiunea din 1969–1970, avertizează că economia Statelor Unite s-ar putea confrunta cu o nouă contracție în 2026.

Într-un interviu acordat Business Insider, Shilling a declarat că o recesiune este „aproape inevitabilă” până la sfârșitul anului, indicând mai mulți factori de risc, printre care o piață imobiliară „înghețată”, scăderea investițiilor corporative și slăbirea consumului.

„Acțiunile sunt foarte scumpe și este probabil să asistăm la o corecție majoră în viitorul relativ apropiat”, a spus el, estimând că o scădere de 20% până la 30% nu ar fi neobișnuită din perspectivă istorică.

Totodată, economistul a subliniat că riscurile nu sunt întotdeauna evidente: „Mi-am construit cariera identificând vulnerabilități ascunse și, chiar dacă nu există un semnal clar în acest moment, asta nu înseamnă că ele nu există.”

Semnale de slăbiciune în economie

Potrivit lui Shilling, piața imobiliară americană rămâne blocată, întrucât atât cumpărătorii, cât și vânzătorii ezită să tranzacționeze pe fondul dobânzilor ridicate. În același timp, oferta limitată de locuințe accesibile și creșterea executărilor silite indică presiuni tot mai mari asupra proprietarilor.

Un alt indicator invocat este reducerea investițiilor de capital ale companiilor. Datele citate arată că aceste cheltuieli au crescut cu doar 3,9% până la finalul anului 2025, comparativ cu un vârf de 24% în perioada pandemiei.

În plus, consumul — considerat un pilon esențial al economiei americane — dă semne de slăbiciune. Indicatorul preferat al Rezervei Federale pentru inflație a crescut cu 0,7% într-o lună și cu 3,5% față de anul precedent, sugerând o presiune persistentă asupra puterii de cumpărare.

Posibile soluții, considerate improbabile

În opinia lui Shilling, evitarea unei recesiuni ar necesita fie măsuri de stimulare fiscală, fie o redresare a consumului — scenarii pe care le consideră puțin probabile.

„Situația este fragilă, atât în ceea ce privește veniturile, cât și disponibilitatea oamenilor de a cheltui”, a afirmat el.

Perspective împărțite în rândul economiștilor

Evaluările privind evoluția economiei americane în 2026 rămân însă divergente.

Alicia Levine, responsabilă de strategia de investiții la BNY Wealth, a declarat recent că nu anticipează o recesiune în acest an, invocând creșterea câștigurilor companiilor.

În schimb, investitorul miliardar Leon Cooperman a avertizat că economia se îndreaptă către o contracție, subliniind evaluările ridicate ale pieței și riscurile existente.

Dezbaterea reflectă incertitudinea care persistă în privința direcției economiei globale, în contextul unor presiuni multiple asupra creșterii.

Inflația alimentară ar putea deveni principala preocupare a investitorilor în 2026

Creșterea costurilor pentru îngrășăminte și reducerea suprafețelor cultivate de fermierii americani ar putea amplifica presiunile asupra prețurilor alimentelor, într-un context în care investitorii urmăresc tot mai atent riscurile legate de securitatea alimentară, potrivit marketwatch.com.

Deși Statele Unite nu se confruntă în prezent cu o criză de aprovizionare — existând suficiente stocuri de carne, cereale și ouă — prețurile alimentelor rămân ridicate, fiind cu aproximativ 20% peste nivelurile din 2022.

Costuri în creștere și efecte globale

Analiștii atrag atenția că tensiunile geopolitice și perturbările din comerțul global, inclusiv cele legate de transportul prin Strâmtoarea Ormuz, contribuie la scumpirea combustibililor și a îngrășămintelor — elemente esențiale pentru agricultură.

Chiar dacă SUA nu depind direct de această rută pentru producția agricolă, Europa și Asia sunt mai expuse, ceea ce poate duce la o competiție globală pentru resurse și la creșterea costurilor inclusiv pentru fermierii americani.

Potrivit unui raport recent al Băncii Mondiale, prețurile îngrășămintelor ar putea crește cu peste 30% în 2026, amplificând riscurile de inflație alimentară la nivel global.

Fermierii reduc producția

În Statele Unite, fermierii se confruntă deja cu presiuni financiare semnificative. Costurile de producție erau în creștere chiar înainte de escaladarea tensiunilor geopolitice recente, iar mulți agricultori nu au reușit să își asigure prețuri avantajoase pentru îngrășăminte.

Un sondaj realizat în rândul fermierilor arată că o majoritate nu își permite cantitățile necesare de îngrășăminte, ceea ce determină reducerea suprafețelor cultivate. Consecința ar putea fi o ofertă mai redusă de produse agricole și, implicit, prețuri mai mari pentru consumatori.

Lecțiile crizelor recente

Evoluțiile actuale sunt comparate cu impactul războiului din Ucraina asupra piețelor agricole. În 2022, temerile legate de aprovizionare au dus la creșteri rapide ale prețurilor cerealelor, înainte ca acestea să se stabilizeze ulterior.

Experții subliniază însă că piețele pot reacționa rapid atunci când riscurile geopolitice coincid cu probleme în lanțurile de aprovizionare, în special în sectorul îngrășămintelor — un element esențial pentru producția globală de alimente.

Impact asupra piețelor și investitorilor

În acest context, investitorii urmăresc tot mai atent sectorul agricol și al materiilor prime, inclusiv companiile implicate în producția de îngrășăminte și în lanțurile de aprovizionare alimentară.

Totodată, politicile guvernamentale rămân incerte. Inițiative legislative recente din SUA nu oferă încă soluții clare pentru reducerea costurilor, iar măsurile propuse pentru creșterea accesului la îngrășăminte ar putea avea efecte limitate.

Perspective

Specialiștii avertizează că, dacă tensiunile geopolitice persistă și costurile de producție rămân ridicate, efectele se vor transmite treptat de la fermieri la piețele de cereale și, în final, la consumatori.

Deși agricultura americană rămâne stabilă pe termen scurt, riscurile nu sunt eliminate. Creșterea prețurilor la îngrășăminte și competiția globală pentru resurse ar putea transforma inflația alimentară într-o problemă centrală pentru economia globală în perioada următoare.