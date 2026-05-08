Rusia trece de la recrutarea de indivizi la rețele „profesionale” pentru a desfășura o campanie de sabotaj În Europa

Serviciile secrete ruse își schimbă strategia în Europa și trec de la recrutarea unor persoane fără experiență, folosite pentru operațiuni punctuale, la formarea unor rețele profesioniste de sabotaj, avertizează serviciul polonez de securitate internă (ABW) într-un raport publicat miercuri.

Potrivit autorităților poloneze, Moscova desfășoară de mai mulți ani un război hibrid împotriva statelor europene, care include acte de sabotaj, incendieri, vandalism și campanii de influență. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, oficiali occidentali au asociat Rusia cu peste 150 de incidente de acest tip în Europa.

În fazele inițiale ale acestor operațiuni, multe dintre persoanele implicate ar fi fost recrutate online și folosite ca agenți „de unică folosință”, uneori fără să știe că acționează în interesul Moscovei. Acum însă, potrivit raportului ABW, serviciile ruse par să adopte o abordare mai sofisticată, bazată pe structuri organizate și colaborări cu rețele de crimă organizată.

Agenția poloneză afirmă că, în ultimii doi ani, a deschis tot atâtea anchete de spionaj câte au fost înregistrate în întreaga perioadă 1991–2023. În total, 62 de persoane au fost arestate.

„Război nedeclarat împotriva lumii occidentale”

Raportul descrie aceste activități drept parte a unui „război nedeclarat împotriva lumii occidentale”, în care serviciile ruse utilizează din ce în ce mai des metode asociate forțelor speciale, inclusiv operațiuni de recunoaștere și sabotaj.

Potrivit ABW, între 2024 și 2025 au fost deschise 69 de investigații pentru spionaj — același număr înregistrat în cei peste 30 de ani anteriori.

„Obiectivul pe termen lung al Federației Ruse rămâne dezintegrarea structurilor euro-atlantice, izolarea anumitor state și destabilizarea lor internă, socială și economică”, se arată în raport.

Deși Polonia este considerată principala țintă a acestor operațiuni, serviciile poloneze susțin că unele activități sunt coordonate și de Belarus, în strânsă cooperare cu Moscova. Raportul menționează, de asemenea, implicarea Chinei în anumite activități de spionaj.

Autoritățile de la Varșovia avertizează că operațiunile de supraveghere și infiltrare desfășurate pe teritoriul Poloniei urmăresc pregătirea unor acte de diversiune, considerate de ABW „cea mai gravă provocare” de securitate din prezent.

Serviciul polonez afirmă că Moscova pare dispusă să accepte inclusiv riscul producerii de victime civile în cadrul acestor operațiuni.

Raportul evidențiază și ceea ce autoritățile numesc „profesionalizarea” activităților de sabotaj rusești. Dacă în 2023 serviciile ruse se bazau în principal pe recrutări rapide prin internet, în perioada 2024–2025 accentul s-a mutat către crearea unor „celule complexe de sabotaj”, conectate la structuri închise ale crimei organizate.

Serviciile ruse preferă persoane cu experiență

Potrivit ABW, serviciile ruse preferă acum persoane cu experiență în domeniul securității sau al activităților militare, inclusiv foști soldați, polițiști sau mercenari asociați grupării Wagner.

În paralel, Rusia și-ar fi intensificat programele de instruire pe propriul teritoriu, cu scopul de a pregăti agenți pentru „activități teroriste”, susține raportul.

În noiembrie 2025, Polonia s-a confruntat cu ceea ce premierul Donald Tusk a numit un „act de sabotaj fără precedent”, după explozii și defecțiuni produse pe o linie feroviară folosită pentru transporturi către Ucraina. Două trenuri, inclusiv unul de pasageri, au fost afectate. Nu au existat victime.