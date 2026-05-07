search
Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O sticlă de ulei, un moment de neatenție și o regie bine pusă la punct – acestea au fost ingredientele unei scheme de fraudă auto care a păgubit zeci de americani și a pus pe jar poliția din California. Trei tineri români au fost arestați după ce au fost deconspirați de un vânzător vigilent, care a refuzat să cadă în capcana „motorului distrus brusc”. Anchetatorii au descoperit că gruparea acționa cu o precizie chirurgicală: în timp ce proprietarul era distras, suspecții sabotau mașina în timpul test drive-ului pentru a forța o reducere uriașă de preț. La percheziții, polițiștii au găsit zeci de mii de dolari cash, dovezi ale unei afaceri ilegale care se întindea deja în opt comitate americane.

Un bărbat
Infractor român arestat în California. Foto KTLA News 5

Suspecții, identificați ca Gabi Tănase (23 de ani), Marius Tănase (28 de ani) și Ionuț Tănase (34 de ani), ar fi acționat în mai multe comitate din California, vizând persoane care își vindeau mașinile pe platforme precum Facebook Marketplace. Potrivit anchetatorilor, aceștia se prezentau drept cumpărători interesați, dar în realitate ar fi folosit o metodă de înșelăciune bazată pe deteriorarea intenționată a vehiculului.

Schema a fost descoperită în comitatul Placer, după ce un vânzător a devenit suspicios în timpul unei întâlniri și a renunțat la tranzacție. Acesta a alertat imediat autoritățile, ceea ce a dus la implicarea forțelor de ordine și la oprirea suspecților în apropiere de Red Bluff, potrivit yahoo.com. În vehiculul lor au fost găsiți aproximativ 11.000 de dolari numerar, o sticlă de ulei și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă. Ulterior, o percheziție într-o locuință din comitatul Sacramento a scos la iveală peste 22.000 de dolari, un vehicul furat și mai multe certificate de proprietate auto.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi operat pe o arie extinsă, cu victime în cel puțin opt comitate din California, inclusiv Los Angeles, San Bernardino, Sacramento, Tehama, Napa, Contra Costa, Placer și El Dorado. Autoritățile cred că operațiunea nu era una izolată, ci o schemă organizată care ar fi funcționat o perioadă mai lungă de timp.

Modul de operare

Modul de operare descris de anchetatori era relativ simplu, dar eficient. Suspecții contactau vânzători de mașini second-hand și organizau întâlniri sub pretextul achiziției. În timpul discuțiilor, unul dintre ei îl distrăgea pe proprietar, în timp ce altul punea ulei în zonele motorului, cum ar fi sistemul de răcire sau evacuarea. La scurt timp după, în timpul unui test drive, mașina începea să scoată fum sau să manifeste defecțiuni vizibile, ceea ce crea impresia că motorul este grav avariat.

În acel moment, presupușii cumpărători profitau de situație pentru a presa vânzătorul să accepte un preț mult mai mic decât valoarea reală a mașinii. Mulți proprietari, convinși că vehiculul lor s-a defectat brusc, acceptau tranzacția. Ulterior, mașinile ar fi fost revândute la valoarea de piață, generând profituri semnificative pentru suspecți. Potrivit autorităților, printre victime s-ar fi aflat și persoane în vârstă, considerate mai vulnerabile la acest tip de înșelăciune, cu pierderi individuale de ordinul miilor de dolari.

Arestarea a pornit de la cazul unui singur vânzător din comitatul Placer, care a refuzat să finalizeze tranzacția după ce a suspectat că ceva nu este în regulă și a contactat poliția. Intervenția rapidă a dus la identificarea și oprirea suspecților, iar probele descoperite au extins ulterior ancheta la nivel de stat. În urma perchezițiilor au fost găsite sume importante de bani, un vehicul furat și documente auto, indicând o activitate mai amplă decât un simplu incident izolat.

Acuzațiile

Cei trei bărbați sunt acuzați de furt prin înșelăciune, tentativă de fraudă împotriva persoanelor vulnerabile, vandalism și conspirație. În cazul lui Marius Tănase, autoritățile au confirmat și existența unui mandat de arestare activ dintr-un alt comitat.

Autoritățile americane avertizează că astfel de scheme pot afecta în special vânzătorii privați de pe platformele online, unde tranzacțiile se bazează adesea pe încredere și interacțiuni directe.

Anchetatorii subliniază că riscul nu trebuie subestimat, iar în acest caz simpla vigilență a unui vânzător a dus la demascarea unei posibile rețele de fraudă care ar fi operat în mai multe regiuni din California. Ancheta este în continuare în desfășurare, iar autoritățile cred că ar putea exista și alte victime care nu au fost încă identificate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
stirileprotv.ro
image
Google face politică în România. Intervine în libertatea de expresie și cenzurează presa liberă. Avantajează narative care laudă puterea, anumite partide și politicieni și blochează presa critică. Este și cazul site-ului Gândul care a fost prăbușit de Google peste noapte
gandul.ro
image
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
mediafax.ro
image
Fiul lui Ion Alecsandrescu, interviu emoționant la 40 de ani de la triumful Stelei în Cupa Campionilor Europeni: „Are poza cu trofeul pe piatra de mormânt”
fanatik.ro
image
O româncă din străinătate povestește cum funcționează sistemul de educație din Finlanda: „Notele nu contează foarte mult, elevii primesc teme puține, iar școala este centrată pe bunăstarea copiilor”
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
digisport.ro
image
Mărturia șocantă a mamei care și-a îngropat în grădină bebelușul nou-născut. Cum și-a motivat gestul: „Am intrat în panică”
click.ro
image
Surse: Ilie Bolojan l-a anunțat pe Nicușor Dan, la Cotroceni, că face alianța cu USR, REPER și Forța Dreptei. Ce a făcut Președintele
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
A murit înjunghiat de prietenii pe care îi invitase la o petrecere. Agresorii nu îşi amintesc motivul
observatornews.ro
image
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
cancan.ro
image
Pensionarii cer creșterea punctului de pensie la CCR, unde s-au strâns 3.600 de dosare. Ce șanse au?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Sunt obligați taximetriștii și șoferii de ridesharing să aibă scaun pentru copii în mașină? Ce prevede legea
playtech.ro
image
Ce business de succes a lansat Mircea Lucescu chiar în 2026, înainte de deces. Cine conduce acum afacerea
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
digisport.ro
image
Un român s-a întâlnit cu Anant Ambani și l-a filmat. Ce reacție a avut fiul miliardarului indian
click.ro
image
„Sinecuristul” arătat cu degetul de Bolojan. Cine e Bogdan Mîndrescu, fostul secretar de stat PSD ajuns șef la CNAB
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație! Ce au discutat Nicușor Dan și Bolojan la Cotroceni EXCLUSIV
romaniatv.net
image
Pace în Ucraina de la miezul nopții. Putin se pregătește să sărbătorească Ziua Victoriei
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”
click.ro
image
21 august 1986, ziua în care ceva a ucis 1.800 de oameni într-o noapte. „În acea zi nu erau muște pe morți. Erau și ele moarte”
click.ro
image
Mara Bănică, mesaj emoționant pentru băieții Adrianei Bahmuțeanu, chiar de ziua vedetei: „Un părinte iartă orice”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cristina Spătar a ajuns la spital! Prin ce trece de două luni: „M-am speriat foarte tare”
image
Motivul real pentru care Dorian Popa și Claudia Iosif nu s-au căsătorit în cei 11 ani de relație. Babs rupe tăcerea după nunta artistului: „Vorbești fără să ai habar”

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”