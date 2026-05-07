Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge vânzătorii că au motoarele distruse

O sticlă de ulei, un moment de neatenție și o regie bine pusă la punct – acestea au fost ingredientele unei scheme de fraudă auto care a păgubit zeci de americani și a pus pe jar poliția din California. Trei tineri români au fost arestați după ce au fost deconspirați de un vânzător vigilent, care a refuzat să cadă în capcana „motorului distrus brusc”. Anchetatorii au descoperit că gruparea acționa cu o precizie chirurgicală: în timp ce proprietarul era distras, suspecții sabotau mașina în timpul test drive-ului pentru a forța o reducere uriașă de preț. La percheziții, polițiștii au găsit zeci de mii de dolari cash, dovezi ale unei afaceri ilegale care se întindea deja în opt comitate americane.

Suspecții, identificați ca Gabi Tănase (23 de ani), Marius Tănase (28 de ani) și Ionuț Tănase (34 de ani), ar fi acționat în mai multe comitate din California, vizând persoane care își vindeau mașinile pe platforme precum Facebook Marketplace. Potrivit anchetatorilor, aceștia se prezentau drept cumpărători interesați, dar în realitate ar fi folosit o metodă de înșelăciune bazată pe deteriorarea intenționată a vehiculului.

Schema a fost descoperită în comitatul Placer, după ce un vânzător a devenit suspicios în timpul unei întâlniri și a renunțat la tranzacție. Acesta a alertat imediat autoritățile, ceea ce a dus la implicarea forțelor de ordine și la oprirea suspecților în apropiere de Red Bluff, potrivit yahoo.com. În vehiculul lor au fost găsiți aproximativ 11.000 de dolari numerar, o sticlă de ulei și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă. Ulterior, o percheziție într-o locuință din comitatul Sacramento a scos la iveală peste 22.000 de dolari, un vehicul furat și mai multe certificate de proprietate auto.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi operat pe o arie extinsă, cu victime în cel puțin opt comitate din California, inclusiv Los Angeles, San Bernardino, Sacramento, Tehama, Napa, Contra Costa, Placer și El Dorado. Autoritățile cred că operațiunea nu era una izolată, ci o schemă organizată care ar fi funcționat o perioadă mai lungă de timp.

Modul de operare

Modul de operare descris de anchetatori era relativ simplu, dar eficient. Suspecții contactau vânzători de mașini second-hand și organizau întâlniri sub pretextul achiziției. În timpul discuțiilor, unul dintre ei îl distrăgea pe proprietar, în timp ce altul punea ulei în zonele motorului, cum ar fi sistemul de răcire sau evacuarea. La scurt timp după, în timpul unui test drive, mașina începea să scoată fum sau să manifeste defecțiuni vizibile, ceea ce crea impresia că motorul este grav avariat.

În acel moment, presupușii cumpărători profitau de situație pentru a presa vânzătorul să accepte un preț mult mai mic decât valoarea reală a mașinii. Mulți proprietari, convinși că vehiculul lor s-a defectat brusc, acceptau tranzacția. Ulterior, mașinile ar fi fost revândute la valoarea de piață, generând profituri semnificative pentru suspecți. Potrivit autorităților, printre victime s-ar fi aflat și persoane în vârstă, considerate mai vulnerabile la acest tip de înșelăciune, cu pierderi individuale de ordinul miilor de dolari.

Arestarea a pornit de la cazul unui singur vânzător din comitatul Placer, care a refuzat să finalizeze tranzacția după ce a suspectat că ceva nu este în regulă și a contactat poliția. Intervenția rapidă a dus la identificarea și oprirea suspecților, iar probele descoperite au extins ulterior ancheta la nivel de stat. În urma perchezițiilor au fost găsite sume importante de bani, un vehicul furat și documente auto, indicând o activitate mai amplă decât un simplu incident izolat.

Acuzațiile

Cei trei bărbați sunt acuzați de furt prin înșelăciune, tentativă de fraudă împotriva persoanelor vulnerabile, vandalism și conspirație. În cazul lui Marius Tănase, autoritățile au confirmat și existența unui mandat de arestare activ dintr-un alt comitat.

Autoritățile americane avertizează că astfel de scheme pot afecta în special vânzătorii privați de pe platformele online, unde tranzacțiile se bazează adesea pe încredere și interacțiuni directe.

Anchetatorii subliniază că riscul nu trebuie subestimat, iar în acest caz simpla vigilență a unui vânzător a dus la demascarea unei posibile rețele de fraudă care ar fi operat în mai multe regiuni din California. Ancheta este în continuare în desfășurare, iar autoritățile cred că ar putea exista și alte victime care nu au fost încă identificate.