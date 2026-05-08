Vladimir Putin a devenit ostatic al mitului „bunicilor”. „Toată lumea a început acum să înțeleagă că războiul nu mergea conform planului“

Vladimir Putin, care a condus Rusia timp de peste 25 de ani, a transformat sărbătoarea zilei de 9 mai într-o nouă religie, dar anul acesta nu are nimic de sărbătorit. Mai mult, nemulțumirea față de guvern se răspândește printre ruși din cauza consecințelor războiului din Ucraina, scrie The Wall Street Journal .

„Cu liniile frontului blocate, victimele rusești depășind un milion, economia suferind și atacurile cu rachete și drone devenind ceva obișnuit, un profund sentiment de nemulțumire s-a răspândit în toată țara în ultimele luni. Aceasta este probabil cea mai serioasă provocare la adresa guvernării lui Putin de până acum - și ar putea fi mai insidioasă decât lovitura de stat eșuată a lui Evgheni Prigojin din 2023”, se arată în articol.

Pe fondul zvonurilor despre o posibilă lovitură de stat, serviciile de securitate rusești au răspuns cu noi restricții draconice, inclusiv blocarea internetului.

Asta nu înseamnă că o lovitură de stat este iminentă sau că Putin va fi în curând scos din joc, dar schimbarea de sentiment este izbitoare în comparație cu decembrie anul trecut, când oficialii ruși erau încurajați de speranțele că președintele american Donald Trump va face presiuni asupra Ucrainei pentru a semna un acord de pace în termenii Moscovei.

Publicația notează că punctul de cotitură a venit în ianuarie. La acea vreme, așa-numita „operațiune militară specială a lui Putin” din Ucraina a durat la fel de mult ca al Doilea Război Mondial din URSS.

„Putin a creat acest cult al bunicilor, iar acum s-a întors împotriva lui”

„De atunci încoace, în fiecare zi a crescut sentimentul că nu suntem demni de memoria bunicilor noștri. Putin a creat acest cult al bunicilor, iar acum s-a întors împotriva lui”, a declarat Abbas Galliamov, fostul redactor de discursuri al lui Putin, care este acum un politician de opoziție care trăiește în străinătate.

Kremlinul, pe de altă parte, susține că războiul a provocat o „consolidare fenomenală a societății în jurul președintelui” și că acesta durează de peste patru ani deoarece „obiectivele sale nu au fost încă pe deplin atinse”.

Adevărat, bloggerii ruși se plâng deja că „bunicii” celui de-al Doilea Război Mondial „au ajuns deja la Berlin și, dintr-un anumit motiv, continuăm să dăm din pumni și să vorbim prostii despre liniile roșii”.

Atacurile cu drone și rachete ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și a uzinelor militare rusești au devenit ceva obișnuit. Aproximativ 70% din populația Rusiei se află acum în raza de acțiune a Ucrainei. Inițial, aceste atacuri au servit drept punct de raliu, dar acum ilustrează doar slăbiciunea lui Putin.

„Putin este perceput astăzi ca un bunic bătrân care nu este conștient de starea reală a vieții oamenilor. Nu mai este văzut ca un apărător. Nu mai este văzut ca Superman”, a declarat Aleksander Baunov, cercetător senior la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.

Leningrad a devenit o regiune din prima linie, se plâng oficialii ruși. Evaluarea serviciilor de informații ale Ucrainei

Nico Lange, un fost oficial german în domeniul apărării care conduce grupul de experți IRIS din Germania, spune că, dacă Putin ar avea de ales, nu ar organiza parada din 9 mai.

„Nu vrea să stea undeva în spațiu deschis, având în vedere pagubele aduse sistemelor rusești de supraveghere aeriană și apărare aeriană și modul în care dronele și rachetele ucrainene își aleg țintele. Dar, din cauza semnificației cvasi-religioase a zilei de 9 mai, nu se poate abține să nu organizeze parada”, a remarcat el.

Profesorul britanic de istorie de la Universitatea Johns Hopkins, Serghei Radcenko, spune în schimb că punctul cheie de cotitură pentru ruși a fost o serie de atacuri ucrainene asupra orașului Tuapse .

„Toată lumea — poate cu excepția lui Putin — a început acum să înțeleagă că războiul nu mergea conform planului. Atunci războiul a ajuns la acei oameni care îl susținuseră anterior de la distanță”, a spus el.

„Totul se întâmplă foarte încet în Rusia, dar când se întâmplă, se întâmplă repede”

Mulți bloggeri „patrioți” ruși sunt din ce în ce mai indignați de restricțiile statului și de corupția la nivel înalt. Bestia lor neagră a devenit fostul ministru rus al Apărării și actualul șef al Consiliului Național de Securitate, Serghei Șoigu.

Fostul purtător de cuvânt al lui Putin, Galliamov, spune că starea de spirit de pe rețelele de socializare rusești reflectă o anumită tendință: „Oamenii care anterior nu erau interesați de politică consideră acum la modă să-și exprime opiniile politice, să se îngrijoreze de suferința oamenilor și să se plângă de autorități. Din punct de vedere istoric, o astfel de modă precede de obicei revoluțiile.”

În schimb, Marat Ghelman, un fost consilier al lui Putin și director executiv al televiziunii de stat, care locuiește acum în străinătate, consideră că Kremlinul înțelege că ar putea apărea nemulțumiri serioase, așa că a decis să „permită apariția unor nemulțumiri minore, deocamdată”. Însă Moscova are suficiente resurse pentru a înăbuși orice rezistență civilă.

Fostul ambasador al SUA la Moscova, John Sullivan, a remarcat, pe de altă parte, că „totul se întâmplă foarte încet în Rusia, dar când se întâmplă, se întâmplă repede”.

Recent, o serie de instituții media au publicat date de la agenții de informații europene anonime, conform cărora Kremlinul este extrem de îngrijorat de riscul unei conspirații sau tentative de lovitură de stat în Rusia. Drept urmare, serviciile de securitate au consolidat semnificativ securitatea lui Putin și monitorizează îndeaproape anturajul său.

Documentul îl menționează și pe Serghei Șoigu. Potrivit agenției de informații, acesta este „asociat cu riscul unei tentative de lovitură de stat, deoarece își păstrează o influență semnificativă în înaltul comandament militar”.