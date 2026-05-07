Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța. Procuror: „O poveste care pare desprinsă dintr-un film”

Un cadru universitar din Besançon, Franța, este în centrul unui scandal de amploare, fiind acuzat că a creat un premiu academic fictiv, inspirat de Nobel, pe care și l-a acordat singur, ulterior. Ancheta a dus la suspendarea sa din activitatea universitară și la deschiderea unui dosar penal pentru posibile infracțiuni.

Florent Montaclair Foto: X

Florent Montaclair, în vârstă de 56 de ani, este suspectat că ar fi pus la punct, începând cu anul 2015, o întreagă structură inexistentă – „Societatea Internațională de Filologie” – cu scopul de a crea un premiu prestigios în domeniul filologiei. În 2016, acesta ar fi fost „decorat” cu Medalia de Aur pentru Filologie, într-o ceremonie organizată la Paris, la care ar fi participat inclusiv invitați de rang înalt.

Potrivit procurorului Paul-Edouard Lallois, cazul are accente greu de imaginat. „Este o poveste atât de improbabilă, încât pare desprinsă dintr-un film”, a declarat acesta, subliniind că întreaga construcție ar fi fost gândită pentru a crea aparența unei recunoașteri internaționale.

Anchetatorii susțin că premiul, societatea care îl acorda și chiar unele instituții academice invocate în CV-ul profesorului ar fi fost fictive. În același dosar este verificat și un presupus doctorat emis de o universitate americană care, potrivit anchetei, nu ar exista în realitate.

Surse judiciare afirmă că Montaclair ar fi construit treptat o imagine de cercetător de prestigiu, folosind inclusiv un site web care lista „laureați” încă din anii ’60, printre care figuri reale din mediul academic internațional.

Ulterior, premiul ar fi fost integrat în CV-ul său și prezentat ca o distincție internațională, ceea ce i-ar fi consolidat poziția universitară.

Cum a fost implicat Eugen Simion și cine sunt jurnaliștii care l-au dat de gol

Cazul a ieșit la iveală în 2019, după ce numele său a fost asociat cu acordarea unei noi distincții unui filolog român, moment în care jurnaliștii au început să verifice existența instituțiilor implicate. Investigațiile au scos la iveală că nu există nicio structură oficială în spatele premiului.

Potrivit oficiul de știri, el a încercat să păcălească Academia Română și l-a numit pe filologul român Eugen Simion drept următorul laureat al premiului.

„Povestea a creat senzație în România, dar a determinat o echipă de jurnaliști suspicioși de acolo să înceapă să pună întrebări”, notează BBC. Era în 2019, iar deși profesorul a stârnit suspiciuni în România, cazul a trecut aproape neobservat în Franța, unde Montaclair și-a continuat activitatea la universitate fără probleme.

Adevărul a ieșit la iveală abia în 2025, când Montaclair urma să conducă o dezbatere despre știrile false. În acel moment, un coleg de-al său și-a amintit de zvonurile care circulaseră anterior în România.

Prins în flagrant în timp ce fura bani din vestiarul unei şcoli

În 2019, Scena9 a publicat o investigație despre o distincție prezentată drept un „Nobel pentru filologie”, pe care Eugen Simion, pe atunci președinte al Academiei Române, fusese anunțat că urmează să o primească. Conform organizatorilor ceremoniei, premiul era acordat de „Societatea Internațională de Filologie”, o entitate asociată cu o presupusă universitate americană din statul Delaware.

Mai multe publicații din România au preluat inițial informația și au prezentat-o drept o realizare importantă, sugerând că țara ar fi obținut, în sfârșit, un echivalent de tip „Nobel” în domeniul filologiei.

Însă verificările jurnaliștilor de la Scena9 au arătat că întreaga poveste ridica serioase semne de întrebare. „Societatea” și „universitatea” invocate existau practic doar online, pe site-uri rudimentare, cu informații puține, greșeli și contradicții evidente.

Lista laureaților „Medaliei de aur pentru filologie” includea nume mari ale lumii academice, precum scriitorul Umberto Eco sau lingvistul Noam Chomsky. Mulți dintre cei de pe listă nu mai sunt în viață.

Dintre cei contactați de jurnaliști, mai mulți au declarat că nu aveau nicio cunoștință despre o astfel de distincție. Noam Chomsky, de exemplu, a spus explicit că nu își amintește să fi primit vreo medalie.

„Medalia de Aur pentru Filologie este o creație pură a domnului Florent Montaclair, care și-a acordat-o singur prin intervenția acestei societăți inventată de el însuși. La fel, universitatea invocată există doar sub forma unui site pe internet”, a explicat procurorul francez.

Reacția profesorului

În fața acuzațiilor, Montaclair ar fi susținut că nu este vorba despre o fraudă. „Nu este o înșelătorie. Este o încercare de a crea o nouă distincție în lumea academică – o încercare care a eșuat”, ar fi declarat acesta, potrivit presei franceze, scrie BBC. 

El a mai afirmat că realizarea unei medalii și a unui cadru simbolic nu ar constitui o infracțiune, iar responsabilitatea ar aparține presei, care ar fi prezentat premiul ca fiind echivalentul unui Nobel.

Parchetul din Montbéliard investighează în prezent posibile infracțiuni de fals, uz de fals, fraudă și uzurpare de calități. În paralel, universitatea unde acesta a activat timp de două decenii a decis suspendarea sa pe termen nelimitat.

Autoritățile urmează să stabilească dacă întreaga construcție i-a adus beneficii profesionale necuvenite, caz în care ar putea fi încadrată ca faptă penală. Dacă nu, spun procurorii, încadrarea juridică a situației ar putea fi mai dificilă.

Florent Montaclair a fost supus unei sancțiuni disciplinare pe care nu a contestat-o ​​și care este acum definitivă, a declarat pentru Le Parisien, Mathilde Dehestru, directoarea adjunctă de comunicare de la Universitatea Marie-et-Louis-Pasteur din Besançon. 

