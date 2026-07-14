Natalia Iocsak, campioană la categoria Queen în cadrul Drift Kings International Series din Ungaria

Natalia Iocsak a obținut o victorie spectaculoasă la Drift Kings International Series, în runda a treia, pe legendarul circuit RabócsiRing din Máriapócs, Ungaria. Sportiva a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria feminină și a câștigat titlul de Queen Drift. Prin această performanță, Naty își confirmă statutul de una dintre cele mai valoroase prezențe feminine din driftingul european.

Reușita Nataliei este rezultatul muncii, ambiției, perseverenței și evoluției constante prin antrenamente și dueluri spectaculoase. Succesul obținut la Máriapócs confirmă valoarea sportivei Red Bull, contribuie la consolidarea prezenței feminine în motorsportul internațional și continuă să inspire o nouă generație.

,,RabócsiRing este un circuit de care mă leagă foarte multe amintiri. Aici am făcut primii mei pași în drift, aici am învățat enorm și este unul dintre circuitele mele preferate. Prima dată am concurat la categoria Queen cu Sandra Janusauskaite. De fiecare dată când am ocazia să am un battle cu o altă fată pe circuit este un sentiment aparte, iar cu Sandra îmi face întotdeauna o mare plăcere să concurez. A fost un battle frumos, iar la final am reușit să obțin victoria și, ulterior, locul întâi la această categorie. Mi-a fost foarte dor să concurez din nou într-o competiție feminină și m-am bucurat enorm de acest rezultat”, a spus Natalia.

Competiția Drift Kings International Series reunește piloți de top din zeci de țări și include categorii precum PRO, PRO2 și Queen (categoria feminină). În acest weekend, Natalia a demonstrat determinare, precizie și un control excepțional al mașinii și a impresionat atât arbitrii, cât și publicul prezent la competiție. Sportiva a participat și la categoria mixtă PRO, unde după battle-ul decisiv a încheiat în top 16 din 32. Circuitul RabócsiRing este recunoscut pentru atmosfera electrizantă și nivelul ridicat de dificultate al traseului, fiind considerat un reper al driftingului european. Runda a treia Drift Kings International Series a avut loc în perioada 11-12 iulie la RabócsiRing, Máriapócs, Ungaria, și este una dintre etapele de referință ale campionatului de drift din Europa.

După succesul din Ungaria, Natalia revine în România cu o motivație puternică pentru o nouă provocare în acest weekend. Între 17 și 19 iulie, Naty participă la Campionatul Național de drift RoDrift în etapa de noapte de la Transilvania Motor Ring. Ea este pregătită să transforme fiecare viraj într-un nou pas către performanță și să demonstreze, încă o dată, că pasiunea, talentul și determinarea nu cunosc limite.