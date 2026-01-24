Naomi Osaka s-a retras de la Australian Open! Duelul cu Sorana Cîrstea a avut un impact direct asupra japonezei

Naomi Osaka (17 WTA) a anunțat retragerea de la Australian Open 2026, chiar înaintea meciului din turul al treilea pe care ar fi trebuit să îl dispute.

Jucătoarea japoneză a explicat decizia într-o postare pe Instagram, sâmbătă dimineață, numind-o „una dificilă” și motivând-o prin probleme medicale.

„Faptul că trebuie să mă opresc aici mă doare!”

Retragerea vine la doar două zile după victoria obținută în trei seturi în fața Soranei Cîrstea, care o calificase în turul 3 de la Melbourne.

„A trebuit să iau dificila decizie de a mă retrage pentru a mă ocupa de corpul meu, care are nevoie de atenție după ultimul meci. Eram foarte entuziasmată să continui, iar faptul că trebuie să mă opresc aici mă doare. Totuși, nu pot risca să agravez situația. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și tot sprijinul acordat. Sunt foarte recunoscătoare.

Mulțumesc întregii mele echipe pentru că m-a susținut mereu și organizatorilor turneului pentru că au fost atât de amabili!”, a transmis Naomi Osaka

Take care, Naomi 🤍Wishing Naomi Osaka all the best in her recovery. #AO26 pic.twitter.com/Ttp33bfEfU — wta (@WTA) January 24, 2026

Meciul dintre Naomi Osaka și Maddison Inglis, programat sâmbătă la prânz pe Rod Laver Arena, a fost anulat. Australianca de 28 de ani, venită din calificări, va accede direct în optimile de finală la Australian Open. Acolo o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Anna Kalinskaya și Iga Swiatek.