Ce studii are Cristi Chivu. „E profesor, nu e doar un jucător cu nu știu câte clase”

Cristi Chivu s-a impus la orice achipă a evoluat, chiar dacă aceasta s-a numit Ajax, Roma sau Inter. La fel o face și acum, din postura de antrenor, dominând un vestiar care mustește de vedete. Noul campion al Italiei are un stil aparte, dovadă fiind și faptul că a terminat o facultate în urma căreia a obținut diploma de profesor de sport. O titulatură de care este foarte mândru, conform rectorului Universității de Vest Timișoara, Marinel Pirtea.

Omul momentul în Italia, după ce a câștigat titlul cu Inter Milano, are studii superioare, finalizate în perioada în care evolua pentru AS Roma. Cristi Chivu a absolvit cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Vest din Timișoara între 2006 și 2011, susținând examenul de licență în 2012.

Profesorul Cristi Chivu

„După ce a făcut facultatea, și-a dat licența și a luat diploma de profesor, mi-a spus maică-sa, la un moment dat: «Nici nu știi cât de bucuros e Cristi că a făcut facultatea! Cu asta se legitimează pe unde merge în Italia, pentru că el e profesor de educație fizică și sport». Pentru el, contează foarte mult. El e profesor, nu e doar un jucător cu nu știu câte clase. Cumva, a ținut foarte mult la chestia asta, a însemnat mult pentru el ca lumea să i se adreseze așa”, a declarat Marilen Pirtea, pentru gsp.ro.

Rectorul Univeristății de Vest a dezvăluit că antrenorul lui Inter Milano trebuie să fie un model pentru alți tineri: „Era serios, întotdeauna a fost așa. Când nu putea să facă, întrerupea activitatea, nu sărea peste. Continua, conform legii, când putea. Cristi a avut tot timpul o doză de modestie, fără să-și uite originile și de unde a plecat. Astfel de oameni trebuie aduși în fața studenților, sunt modele”.