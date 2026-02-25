Chivu a produs o gaură de proporții în buzunarul clubului. Eliminarea din Liga Campionilor a subțiat drastic veniturile Interului

Sezonul trecut de Liga Campionilor la fotbal, luând în considerare doar premiile venite de la UEFA (fără alte încasări), vistieria clubului Inter Milano a primit peste 136 de milioane de euro, după ce echipa a atins finala. Anul acesta, banii vor fi puțin peste 71 de milioane de euro, după eliminarea prematură suferită în fața norvegienilor de la Bodo în faza play-off-ului.

Dincolo de finala dezastruoasă de la München, 0-5 cu PSG, Inter a reușit să încaseze monstruoasa sumă de 136,6 milioane de euro în 2025. O adevărată comoară venită de la UEGA, cu care s-a reparatul bilanțul clubului și s-a putut investi pe piața transferurilor.

O cifră remarcabilă, la mare depărtare de cea încasată de UEFA în acest sezon, deoarece premiile în bani ale lui Inter se ridică doar la 71,27 milioane de euro. Rezultă o diferență uriașă, de 65,33 milioane de euro, de la un an la altul.

Gaura este o dublă înfrângere. Pe plan sportiv, Inter este prima finalistă a Ligii Campionilor care nu reușește să ajungă în optimile de finală în sezonul următor, de la Chelsea Londra încoace, în 2012/13. La nivel de venituri, ele pot fi oblojite prin câștigarea titlului (scudetto) și a Cupei Italiei.