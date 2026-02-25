Ce explicații a găsit Chivu după eliminarea din Liga Campionilor. Federația norvegiană de fotbal se laudă cu un rezultat istoric

Dacă după meciul-tur a vorbit despre dificultatea de a juca pe terenul sintetic din Norvegia, marți seară, antrenorul Cristian Chivu (45 de ani) a găsit explicația eliminării Interului din Liga Campionilor: faptul că adversarii de la Bodo au jucat patru meciuri în ultimele trei luni și au avut mai multă energie la ora manșei secunde, pe care au câștigat-o cu 2-1 (după 3-1 săptămâna trecută).

„Am încercat totul de la început. Bodo a fost foarte bine organizată într-un blocaj jos, cu 10-11 jucători sub balon, iar faptul că nu am marcat în prima repriză le-a creat un sentiment de confort, știind că am fost nevoiți să marcăm două goluri în partea a doua.

Nu am nimic de reproșat băieților. Au avut mult mai multă energie în repriza a doua și și-au creat ocazii. Există multă dezamăgire, am încercat să avansăm, dar astăzi am întâlnit o echipă cu mult mai multă energie care a făcut ce trebuia cu determinare. Felicitări, pentru că Bodo merită să meargă mai departe”, a comentat Chivu.

El a vorbit și despre obiective: „În Liga Campionilor, am început bine, dar am pierdut puncte, în ciuda prestațiilor bune avute după patru victorii. Nivelul aici este ridicat. Dacă nu dai dovadă de consecvență și claritate, adversarii te vor pedepsi la prima greșeală. Am forțat jocul puțin mai direct. La pauză, am cerut mai multă răbdare și o mișcare mai rapidă a balonului, pentru a destabiliza densul 4-4-2 al lui Bodo. Am reușit doar câteva centrări. În puținele ocazii în careu, au existat și situații bune, inclusiv numeroase cornere. Probabil că am fi putut scoate din impas cu mai multă claritate”. Inter a terminat meciul, având 16 cornere, față de doar unul pentru oaspeți. Posesia a fost la final de 71% în favoarea milanezilor.

Chivu a recunoscut meritele lui Bodo, abordând tema energiei, care lipsește la Inter astăzi: „Am încercat, cu limitele și punctele noastre forte. E păcat pentru că, dacă am fi marcat 1-0, am fi pus mai multă presiune pe Bodo. Energia e greu de găsit când joci o dată la trei zile. Există o amărăciune. În ultimele trei luni, Bodo a jucat patru meciuri, toate în Liga Campionilor. Chiar au avut mult mai multă energie, dar asta e Liga Campionilor”.

„Victoria asupra lui Inter este cea mai mare realizare din istoria fotbalului nostru.”

Lisa Klaveness, avocată în vârstă de 44 de ani, a fost marți seară pe San Siro. „Un alt rezultat extraordinar pentru o echipă norvegiană în deplasare la Milano”, a subliniat președinta Federației Norvegiene de Fotbal, la San Siro, care a urmărit jocul alături de președintele UEFA, Ceferin, și de secretarul general adjunct Marchetti. „Înfrângererea lui Inter pe San Siro și câștigarea cu 5-2 la general este unul dintre cele mai mari succese din istoria fotbalului intercluburi din Norvegia. De asemenea, cred că este una dintre cele mai surprinzătoare performanțe și rezultate din istoria modernă a Ligii Campionilor”, adaugă Klaveness.

Norvegia, coșmar pentru Italia

Norvegia, specialistă în sporturile de iarnă, devine un coșmar pentru Italia la fotbal: două înfrângeri cu echipa națională în drumul spre Cupa Mondială, Bodo eliminând Lazio în recenta ediție a Europa League, iar acum pe Inter, în Liga Campionilor. Doar Juve a reușit să-i învingă pe cei de la Bodo. Joi, Bologna va încerca să regleze conturile cu Brann în Europa League. Klaveness conchide: „Este o experiență impresionantă pentru un oraș mic de 50.000 de locuitori, la nord de Cercul Polar Arctic. Sunt foarte fericită pentru vechiul meu mentor, Kjetil Knudsen (antrenorul), jucătorii săi, clubul și regiunea Norvegiei de Nord. Acest club, personalul său și jucătorii săi sunt modele pentru cluburile mici din întreaga Europă”.