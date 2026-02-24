LIVETEXT / Măestria lui Chivu, testată la meciul Inter Milano - Bodo/Glimt. Vicecampioana Europei forțează calificarea în „optimile” Ligii

Înfrângerea lui Inter din prima manșă cu Bodo/Glimt a fost abia a doua suferită de o echipă italiană contra unui adversar norvegian în Cupa Campionilor/UEFA Champions League. Prima a fost cea a lui AC Milan contra lui Rosenborg, în decembrie 1996 (1-2).

Bodo/Glimt încearcă să devină prima echipă norvegiană care se califică într-o dublă eliminatorie din Cupa Campionilor/UEFA Champions League de la Lillestrom, în prima rundă din sezonul 1987-88 (contra lui Linfield).

Ultima echipă care s-a calificat dintr-o dublă eliminatorie din UEFA Champions League după o înfrângere cu 2+ goluri în deplasare în prima manșă a fost Liverpool, în 2018-19 (contra Barcelonei, în semifinale, 4-3 la general). De atunci, alte 11 echipe s-au aflat în aceeași situație, dar niciuna nu a reușit să se califice.

Internazionale a câștigat primele patru meciuri din UEFA Champions League sub conducerea lui Christian Chivu, dar de atunci a pierdut patru din ultimele cinci (o victorie).

Golul de deschidere al lui Sondre Fet contra lui Internazionale în prima manșă a venit la capătul unei faze de 16 pase. Este cea mai lungă combinație finalizată cu gol de Bodø/Glimt în UEFA Champions League în acest sezon, dar și cea mai lungă fază la capătul căreia Inter a primit gol în această ediție.

Alessandro Bastoni ar putea deveni primul italian care ajunge la 50 de meciuri ca titular pentru Inter în Cupa Campionilor/UEFA Champions League (în prezent are 49). Fundașul ar fi totodată al cincilea jucător de câmp care atinge această bornă pentru club, după Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Iván Córdoba și Lautaro Martínez.