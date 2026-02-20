search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Contracandidatul surpriză la președenția FRF. Principalul său obiectiv este să înlăture regimul Burleanu

0
0
Publicat:

Pe 18 martie, Federația Română de Fotbal va organiza alegeri pentru principalele funcții din conducere, inclusiv pentru postul de președinte al forului care gestionează fotbalul românesc. Răzvan Burleanu (41 de ani) și-a anunțat candidatura cu aproximativ zece zile în urmă.

Răzvan Burleanu, președinte FRF Foto/Sportspictures
Răzvan Burleanu, președinte FRF Foto/Sportspictures

Primul contracandidat oficial al lui Burleanu este Ilie Drăgan, care mai participase la alegeri și în 2018, fără a obține voturi. Drăgan, critic deschis al conducerii actuale, intenționează să depună dosarul de candidatură în perioada următoare.

„Sper să nu fiu singurul candidat, sper să vină mai mulți candidați la președinția FRF. Sunt un om pasionat de fotbal, un om muncitor și cu intuiție în luarea anumitor decizii în ceea ce privește activitatea mea.

Pot spune chiar că aș avea o viziune, în sensul că de-a lungul timpului am fost cu un pas înaintea altor cluburi de nivelul meu, mă refer la calitatea mea de președinte de club. Sunt un om care nu renunță, eram bun la rezistență când eram legitimat. În prezent sunt președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, l-am fondat împreună cu alte persoane în 2008!, a spus Drăgan, conform prosport.ro.

„N-aș vrea să am doar 5, aș vrea să am 8-9 propuneri!”

O candidatură devine oficială doar dacă este sprijinită de cel puțin cinci membri afiliați ai FRF. Până acum, Drăgan a obținut patru astfel de susțineri: „Încă nu e finalizat dosarul. Mai am nevoie de o propunere de candidatură, am până acum 4. Mai am 5-6 oameni care mi-au spus că-mi vor da candidatura și mă voi vedea cu dânșii zilele următoare. Mi-au promis, acum sper ca măcar unul dintre ei să se țină de cuvânt.

Personal, nu cred că vor fi probleme cu încă o propunere de candidatură. N-aș vrea să am doar 5, aș vrea să am 8-9 propuneri, că mă pot aștepta la orice!, a mai admis Drăgan.

Contestă vehement regimul Burleanu

Răzvan Burleanu folosește tot timpul cuvântul „împreună”. „Împreună suntem o familie”, „împreună suntem mai buni”. Am avut și eu chestia asta, dar să folosim mesaje fără substanță, fără a fi puse în practică, ar fi o problemă. Nu cred că mesajul e important, ci ceea ce facem. Aș putea spune „unitate”. Și poate „suferim împreună” ar putea fi un slogan.Cei de la conducerea FRF nu suferă împreună cu fotbalul românesc. Sunt două lucruri total separate. Federația Română de Fotbal care într-adevăr o duce foarte bine dacă ne uităm la ce Mercedesuri sunt acolo și la cum arată clădirea Federație pe interior. Averea celor care conduc FRF. Și fotbalul românesc care se destramă pe zi ce trece.

„Lipsa de comunicare. Fix ceea ce spune Răzvan Burleanu că va promova!”

În aceste zile chiar am lăsat deoparte activitatea clubului și familia și urmăresc ceea ce se întâmplă. Am urmărit discursul lui Burleanu din 2014, când a ieșit președinte. A spus atunci 'mă voi consulta cu membri afiliați'. În primul rând, consultarea nu e metoda cea mai bună. Dezbaterea, apoi votul sunt metodele care ar trebui luate. Ăsta-i principalul lucru pe care i-l reproșez lui Răzvan Burleanu. Faptul că a implementat consultarea și a rămas la nivel de consultare.

„Suferă toți în urma deciziilor conducerii FRF!”

N-a trecut la următoarea etapă, adică la dezbatere, apoi la vot. Când un membru afiliat vine cu o propunere și consideră că trebuie discutată, președintele FRF sau oamenii de lângă el nu-i cheamă pe toți cei interesați de această problemă pentru a o dezbate și pentru a găsi soluții. Există democrație, dar la momentul actual consider că e un stil autocrat, directiv, în care lucrurile nu merg cu dezbatere.

Cei care-și asumă nu sunt membri afiliați, ci un grup de oameni. Cine suferă de pe urma acestor decizii? În primul rând, suferă cluburile, AJF-urile, părinții, suporterii, mass-media. Cine ia deciziile? Doar cei de la conducerea FRF!, a mai spus Drăgan.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
digi24.ro
image
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
stirileprotv.ro
image
525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”
fanatik.ro
image
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
libertatea.ro
image
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
digi24.ro
image
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
gsp.ro
image
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la 53 de ani
antena3.ro
image
Greşeala frecventă din trafic, după ninsoare, care se pedepseşte cu amenzi de până la 4.000 de lei
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Depășirea pe trecerea de pietoni în 2026: sancțiuni, suspendare și situații în care șoferii se păcălesc
playtech.ro
image
Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu Ngezana + două reveniri importante. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Se întorc NINSORILE! Zăpezile vor depăși în București... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Românii care l-au impresionat pe Donald Trump. Doi oameni – cheie care îi stau alături președintelui SUA
mediaflux.ro
image
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie își schimbă destinul la final de iarnă. După o perioadă apăsătoare, scapă de problemele grele și plânge de fericire. Norii se risipesc, iar speranța începe să prindă contur
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie