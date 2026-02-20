Contracandidatul surpriză la președenția FRF. Principalul său obiectiv este să înlăture regimul Burleanu

Pe 18 martie, Federația Română de Fotbal va organiza alegeri pentru principalele funcții din conducere, inclusiv pentru postul de președinte al forului care gestionează fotbalul românesc. Răzvan Burleanu (41 de ani) și-a anunțat candidatura cu aproximativ zece zile în urmă.

Primul contracandidat oficial al lui Burleanu este Ilie Drăgan, care mai participase la alegeri și în 2018, fără a obține voturi. Drăgan, critic deschis al conducerii actuale, intenționează să depună dosarul de candidatură în perioada următoare.

„Sper să nu fiu singurul candidat, sper să vină mai mulți candidați la președinția FRF. Sunt un om pasionat de fotbal, un om muncitor și cu intuiție în luarea anumitor decizii în ceea ce privește activitatea mea.

Pot spune chiar că aș avea o viziune, în sensul că de-a lungul timpului am fost cu un pas înaintea altor cluburi de nivelul meu, mă refer la calitatea mea de președinte de club. Sunt un om care nu renunță, eram bun la rezistență când eram legitimat. În prezent sunt președintele clubului de fotbal 3 Kids Sport, l-am fondat împreună cu alte persoane în 2008!”, a spus Drăgan, conform prosport.ro.

„N-aș vrea să am doar 5, aș vrea să am 8-9 propuneri!”

O candidatură devine oficială doar dacă este sprijinită de cel puțin cinci membri afiliați ai FRF. Până acum, Drăgan a obținut patru astfel de susțineri: „Încă nu e finalizat dosarul. Mai am nevoie de o propunere de candidatură, am până acum 4. Mai am 5-6 oameni care mi-au spus că-mi vor da candidatura și mă voi vedea cu dânșii zilele următoare. Mi-au promis, acum sper ca măcar unul dintre ei să se țină de cuvânt.

Personal, nu cred că vor fi probleme cu încă o propunere de candidatură. N-aș vrea să am doar 5, aș vrea să am 8-9 propuneri, că mă pot aștepta la orice!”, a mai admis Drăgan.

Contestă vehement regimul Burleanu

„Răzvan Burleanu folosește tot timpul cuvântul „împreună”. „Împreună suntem o familie”, „împreună suntem mai buni”. Am avut și eu chestia asta, dar să folosim mesaje fără substanță, fără a fi puse în practică, ar fi o problemă. Nu cred că mesajul e important, ci ceea ce facem. Aș putea spune „unitate”. Și poate „suferim împreună” ar putea fi un slogan.Cei de la conducerea FRF nu suferă împreună cu fotbalul românesc. Sunt două lucruri total separate. Federația Română de Fotbal care într-adevăr o duce foarte bine dacă ne uităm la ce Mercedesuri sunt acolo și la cum arată clădirea Federație pe interior. Averea celor care conduc FRF. Și fotbalul românesc care se destramă pe zi ce trece.

„Lipsa de comunicare. Fix ceea ce spune Răzvan Burleanu că va promova!”

În aceste zile chiar am lăsat deoparte activitatea clubului și familia și urmăresc ceea ce se întâmplă. Am urmărit discursul lui Burleanu din 2014, când a ieșit președinte. A spus atunci 'mă voi consulta cu membri afiliați'. În primul rând, consultarea nu e metoda cea mai bună. Dezbaterea, apoi votul sunt metodele care ar trebui luate. Ăsta-i principalul lucru pe care i-l reproșez lui Răzvan Burleanu. Faptul că a implementat consultarea și a rămas la nivel de consultare.

„Suferă toți în urma deciziilor conducerii FRF!”

N-a trecut la următoarea etapă, adică la dezbatere, apoi la vot. Când un membru afiliat vine cu o propunere și consideră că trebuie discutată, președintele FRF sau oamenii de lângă el nu-i cheamă pe toți cei interesați de această problemă pentru a o dezbate și pentru a găsi soluții. Există democrație, dar la momentul actual consider că e un stil autocrat, directiv, în care lucrurile nu merg cu dezbatere.

Cei care-și asumă nu sunt membri afiliați, ci un grup de oameni. Cine suferă de pe urma acestor decizii? În primul rând, suferă cluburile, AJF-urile, părinții, suporterii, mass-media. Cine ia deciziile? Doar cei de la conducerea FRF!”, a mai spus Drăgan.