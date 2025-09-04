Tensiune explozivă la PSG: ucraineanul Zabarnîi cere alungarea rusului Safarov din vestiarul campioanei Europei

Unul dintre punctele forte ale echipei franceze de fotbal PSG din sezonul trecut, în care a devenit campioana Europei, a fost unitatea, reușită sub îndrumarea spaniolului Luis Enrique. Acest lucru nu mai pare o certitudine, având în vedere coexistența forțată dintre portarul rus Matvey Safonov (26 de ani) și noua achiziție, ucraineanul Illia Zabarnîi (23 de ani), ținând cont de conflictul militar existent între țările lor.

Fundașul central, care a sosit în această vară de la Bournemouth pentru suma de 63 de milioane de euro, ar fi cerut ca colegul său să fie vândut, înainte de a accepta oferta PSG, cel puțin conform celor afirmate de fostul portar ucrainean Denys Boyko, care și-a spus părerea în timpul unei transmisiuni pe site-ul Football 360.

Fostul jucător al lui Dinamo Kiev a precizat: „Din fericire, Safonov nu joacă. Și acesta este deja un lucru pozitiv. Am vorbit cu Illia și știu că a cerut, ca o condiție pentru a se alătura PSG, ca rusul să nu mai facă parte din club. Din păcate, nu totul poate merge așa cum speră, așa cum speră Illia. Acea persoană are un contract care nu poate fi reziliat”.

Safonov, achiziționat acum un an de la Krasnodar pentru suma 20 de milioane de euro, este legat de PSG până în 2029. Sezonul trecut, rusul nu a reușit să se impună în fața titularului Donnarumma, iar anul acesta a fost adus Chevalier.

Rusul nu vrea să plece

Zvonuri despre un posibil transfer au circulat în timpul verii, înainte de sosirea lui Zabarnîi, dar apoi rusul a spus clar că vrea să rămână: „Sunt gata să lupt pentru noi trofee și noi oportunități”.

Sosirea lui Zabarnîi a ridicat rapid problema coexistenței cu Safonov. Fundașul a luat poziție: „Le mulțumesc celor de la PSG pentru că mi-a oferit oportunitatea de a juca la cel mai înalt nivel”, a spus fundașul central într-un videoclip.

El a continuat: „În același timp, țara mea este în război de patru ani. Rușii sunt agresori care încearcă în zadar să distrugă libertatea și independența Ucrainei. Războiul continuă și nu am nicio relație cu niciun rus. Cât despre coechipierul meu (Safonov, ed.), trebuie să interacționez cu el la nivel profesional, la antrenamente. Îmi voi îndeplini obligațiile față de club, dar vreau să subliniez că, atâta timp cât războiul continuă, susțin pe deplin izolarea fotbalului rus în lume”.