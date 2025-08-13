Moment savuros. Un suporterul al lui FC Botoșani, vedetă după ce „le-a urat de bine” argeșenilor: „Discurs exepțional!”

Pentru FC Botoșani a fost zi de sărbătoare, lunea trecută, când formația a reușit să se impună în fața celor de la FC Argeș, 3-1, și s-a propulat pe cea de-a cincea poziție în clasamentul din Superligă.

Eșecul băieților lui Bogdan Andone a provocat un entuziasm de proproții printre suporterii formației „roș-alb-albastre”. Așa a fost surprins un fan al grupării conduse de către Leo Grozavu, în tribune, dându-și frâu liber sentimentelor la adresa rivalei.

Bărbatul, purtând cu mândrie triocul celor de la FC Botoșani, a fost prezent pe Stadionul Municipal pentru a-și susține favorita. Frustrat, însă, spre finalul primei reprize, pe când moldovenii nu reușiseră încă să înscrie cel de-al doilea gol, suporterul înfocat și-a dat drumul la gură și a început „să le ureze de bine” argeșenilor. Toate acestea întâmplându-se în decursul a câteva secunde, pe când bărbatul mai lua câte o gură din paharul cu băutură pe care îl avea la dispoziție.

„A luat un pic de curaj din paharul acela!”, a admis și comentatorul partidei, printre chicoteli.

Camerele au surprins momentul în toată splendoarea lui, iar suporterul celor de la FC Botoșani a devenit protagonist într-un cadru de excepție.

Momentul a devenit viral și pe rețelele de socializare. De asemenea, microbiștii de pretutindeni au fost amuzați de reacția bărbatului și au tratat situația cu aceeași atitudine degajată.

Ce a vrut să spună autorul?

Unele persoane nu au înțeles exact ce le-a transmis suporterul argeșenilor, așa că explicațiile ironice au apărut pe bandă rulantă. Ultilizatorii TikTok au scos ce era mai bun din situația cu pricina.

„A spus așa. Într-un triunghi, suma pătratelor a două laturi este agală cu pătratul celei de-a treia laturi, atunci triunghiul este dreptunghic!”/

„Scufundarea unui corp solid într-un lichid dislocă o masă de lichid egală cu cea a corpului solid!”/

„Cine este din Botoșani și nu îl cunoaște pe acest om, să le fie rușine! Suporterul #1!”/

„Chiar le-a urat de sănătate adversarilor! Discurs excepțional. Nici nu are alcool în pahar!”, au transmis, alți suporteri, în secția de comentarii.

Bogdan Andone, declarație sexistă după meci

Bogdan Andone a fost extrem de dezamăgit de atitudinea pe care au expus-o elevii săi în partida contra celor de la FC Botoșani.

Ghidat de nervi, antrenorul i-a comparat pe fotbaliștii săi cu niște „domnișoare”.

„Nu prea sunt mulțumit. Am pierdut la atitudine. Dominarea nu te ajută să câștigi puncte. Am avut niște ocazii, greșeli ca la grădiniță, greșeli din toate punctele de vedere, de poziționare, de concentrare, toate adunate. Asta spune că totul a plecat de la atitudine și de la modul în care am abordat jocul.

După primele patru meciuri eram mulțumit și de joc, și de atitudine, dar astăzi sunt dezamăgit de atitudine. Tocmai de asta am făcut patru schimbări la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi făcut șapte sau opt schimbări. Am zis să păstrez ultima schimbare pentru repriza secundă, în cazul în care apare vreo accidentare, dar ar fi trebuit schimbată toată echipa, până la portar!

O să discutăm mai multe lucruri, nu întoarcem la atitudine. Știam că e un meci greu, că aveam nevoie de bărbăție. Noi am fost la polul opus, am fost domnișoare!”, a spus Bogdan Andone, conform primasport.ro.